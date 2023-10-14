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Emekliye, dul ve yetime ikramiye: EYT'liler alacak mı? Hangi şartlar var? Kime, ne kadar ödenecek?

Emeklilere 5 bin lira ikramiye müjdesi TBMM Komisyonu'ndan geçti. EYT'liler dahil bu ay aylık alan emekliler, dul ve yetimler eğer çalışmıyorlarsa ödemeden yararlanacak. İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ekim 2023 Güncelleme 14 Ekim 2023, 07:00
Emekliye, dul ve yetime ikramiye: EYT’liler alacak mı? Hangi şartlar var? Kime, ne kadar ödenecek?

12 milyonu aşkın kişiye ödenecek ikramiye TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken, ayrıntılar da belli oldu. Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere, dosya bazında 5 bin lira ödenecek.

HİSSE ORANINDA ÖDEME
Bu ödeme, sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılacak. Örneğin; ölüm aylığı oranı yüzde 75 ise 3 bin 750 lira, yüzde 50 ise 2 bin 500 lira, yüzde 25 ise bin 250 lira ikramiye ödemesi yatırılacak.

EKİM KRİTERİ
1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

Yani Ekim ayı itibariyle çalışmayanlar ikramiye kapsamında. Çalıştığı halde Ekim ayı gelmeden işten ayrılmış olanlar da ödemeden yararlanabilecek. Ekim ayında 1 gün bile çalışılmış olsa ikramiye alınamayacak. Düzenlemeden, emekli aylığı alma ve çalışmama şartlarını sağlayan EYT'liler de yararlanacak.



İKİ AYLIK ALANLAR
Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin; hem emekli hem vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı alan kişiye, kendi aylığı üzerinden 5 bin lira ikramiye verilecek. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.



NE ZAMAN YASALAŞIR?
Düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak düzenleme kapsamında Kasım ayının ilk yarısında da ödemelerin yapılması planlanıyor.

KİM, NE KADAR ALACAK?
- Emekli aylığı: 5.000 TL

- Ölüm aylığı (% 75): 3.750 TL

- Ölüm aylığı (% 50): 1.000 TL- Ölüm aylığı (% 25): 500 TL

- 2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...

- Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...

İŞTE ŞARTLARI
- 2023 Ekim ödeme döneminde emekli aylığı, ölüm aylığı-geliri, sürekli iş göremezlik ödeneği almak.

- 1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte çalışmamak.

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