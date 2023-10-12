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Evde Bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 12 Ekim 2023 Evde Bakım maaşı yatan iller tam liste! TKCN ile sorgulama ekranı!

12 Ekim 2023 sabah saatlerinden itibaren evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulanmaya başlandı. Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ay düzenli olarak ödenmeye devam ediyor. Eylül ayında ödemeler 14'ünde yapılmaya başlanmıştı. Gözler şimdi Ekim ayında. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 06:36 Güncelleme 12 Ekim 2023, 07:01
Evde Bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 12 Ekim 2023 Evde Bakım maaşı yatan iller tam liste! TKCN ile sorgulama ekranı!

''Evde Bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorusu destekten yararlanan vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Her ayın belirli günlerinde konuya ilişkin sorgulamalar artıyor. Ödemelerin yatıp yatmadığını birden fazla yolla öğrenmek mümkün. İşte TKCN ile sorgulama Evde Bakım maaşı ekranı...

12 EKİM 2023 EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Bu noktada Ekim ayı ödemeleri henüz başlamadı. Öte yandan Evde Bakım maaşı ödemeleri illere göre farklılık gösteriyor.

EVDE ENGELLİ BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini E-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak isteyen kişilerin şu adımları takip etmesi gerekmektedir:

👉TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

👉Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

👉Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

e-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama için SMS de kullanabilir. Bunun için sorgulama yapmak isteyen kişi şu adımları izlemelidir:

👉Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

👉Mesaj kapsamında 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı 2023 yılı Ocak ayında 4 bin 336 TL'ye yükseltildi. Yapılan Temmuz ara zamı ile birlikte ise evde bakım aylığı 5 bin 97 liraya yükseltildi.

EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR, KAÇ TL?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı 2023 yılı Ocak ayında 4 bin 336 TL'ye yükseltildi. Yapılan Temmuz ara zamı ile birlikte ise evde bakım aylığı 5 bin 97 liraya yükseltildi.


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