Borsa İstanbul’dan yatırımcıyı koruma hamlesi! Bu yıl pay bazında 462 defa ve yatırımcı bazında 73 defa tedbir uygulandı

462 KEZ TEDBİR GELDİ

Özellikle yoğun talep olan halka arz payları başta olmak üzere gözetim faaliyetleri kapsamında daha proaktif önlemler alınıyor. Bu sayede şirket paylarının fiyatlarında volatilite yaşanması durumunda alınan tedbirlerle işlem esasları sıkılaştırılmakta, sermaye piyasası paydaşları ve yatırımcılar nezdinde farkındalık oluşturulmakta. Bu kapsamda, Borsa İstanbul, bu yıl pay bazında 462 defa ve yatırımcı bazında 73 defa tedbir uyguladı.