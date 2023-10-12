Borsa İstanbul’dan yatırımcıyı koruma hamlesi! Bu yıl pay bazında 462 defa ve yatırımcı bazında 73 defa tedbir uygulandı

Borsa İstanbul, hem endekste hem de işlem hacminde önemli yükselişlerin gerçekleştiği bu dönemde 7.5 milyonu aşan yatırımcısını korumaya yönelik önemli adımlar atıyor.
Borsa İstanbul, hem endekste hem de işlem hacminde önemli yükselişlerin gerçekleştiği bu dönemde 7.5 milyonu aşan yatırımcısını korumaya yönelik önemli adımlar atıyor.
Söz konusu adımlardan biri, Borsa pazarlarında uygulanmakta olan pazarlar arası geçiş değerlendirme kriterlerine ilişkin parametrelerde yapılan güncellemeler ile bazı şirketlerin paylarının daha sıkı işlem esaslarıyla işlem görmesi için düzenlemeler yapılması oldu.
462 KEZ TEDBİR GELDİ
Özellikle yoğun talep olan halka arz payları başta olmak üzere gözetim faaliyetleri kapsamında daha proaktif önlemler alınıyor. Bu sayede şirket paylarının fiyatlarında volatilite yaşanması durumunda alınan tedbirlerle işlem esasları sıkılaştırılmakta, sermaye piyasası paydaşları ve yatırımcılar nezdinde farkındalık oluşturulmakta. Bu kapsamda, Borsa İstanbul, bu yıl pay bazında 462 defa ve yatırımcı bazında 73 defa tedbir uyguladı.
FİNANSAL EĞİTİM FIRSATI SUNULUYOR
Borsaya olan ilginin artmasıyla özellikle sosyal medyada görülen bilgi kirliliğine dikkat edilmesi gerekiyor.
Yatırımcıların, işlem gören şirketlerle ilgili sağlıklı bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden erişmesi gerektiği belirtiliyor.
Yatırımcılara; finansal okuryazarlık seviyelerini artırmalarını, sosyal medyaya itibar etmemelerini, aracı kurumların yatırım danışmanlarının tavsiyelerini dinlemelerini, aracı kurum uzmanlarının araştırma raporlarını okumalarını tavsiye eden Borsa İstanbul, yatırımcılarının korunmasına yönelik düzenlemeler yapıyor, tedbirler alıyor, finansal okuryazarlık düzeyini artırmaya çalışıyor.