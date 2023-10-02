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Belediye şirket işçileri, KİT, şoförler... 4D'li taşerona kadro için Meclis tarihi belli oldu! 100 bin kişi listeye alındı!

TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), vatandaşların gelirlerini artırma, emeklilik süreçlerini kolaylaştırma ve yeni destekler sunma amacıyla önemli emeklilik ve işçi hakları düzenlemelerini ele alacak. Bu düzenlemeler, emeklilerin maaşlarında iyileştirme, taşeron işçilerin kadroya alınması ve ev kadınlarının erken emekliliği gibi konuları içerecek. Özellikle taşaron işçiler kadro düzenlemesi hakkında detayları merak ediyor. İşte konuya dair bilgiler...

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Giriş Tarihi 03 Ekim 2023, 08:56 Güncelleme 18 Ekim 2023, 17:53
Belediye şirket işçileri, KİT, şoförler... 4D’li taşerona kadro için Meclis tarihi belli oldu! 100 bin kişi listeye alındı!

Türkiye'de taşeron işçilere kadro düzenlemesi ile ilgili son gelişmeler titizlikle takip ediliyor. Bu önemli düzenleme, uzun süredir gündemde olan ve işçi hakları açısından büyük önem taşıyan bir konu olarak öne çıkıyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

TORBA YASADA NELER OLACAK?

EMEKLİYE REFAH PAYI
Yeni yasama yılına dün başlayan Meclis'in gündemine yılın son çeyreğinde ekonomiye ilişkin bazı düzenlemelerin gelmesi bekleniyor. Çalışanların ve emeklilerin taleplerine yönelik çalışmalar devam ederken, gerekli düzenlemelerin son şeklini aldıktan sonra parti gruplarının ve milletvekillerinin gündemine gelmesi öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilere verilecek refah payına ilişkin çalışmayı kısa süre içinde tamamlayacak.

PRİM YÜKÜ DÜŞECEK
Yaklaşık 1 milyon küçük esnaf ile çiftçinin prim yükünü aşağı çekecek yasal düzenleme de Meclis'e gelecek. Küçük esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e indirilerek SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek.

EV KADINLARINA KOLAYLIK

Ev kadınlarının emekliliğine destek sağlanacak, emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilecek. Ev kadınlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazanabildiği gibi, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.



GÜVENCELİ İŞ HAYATI

Bütün çalışanlara kaliteli, güvenceli çalışma hayatı sözü verilirken, pasif işgücü programlarına erişme imkânları artırılacak. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanma koşulları kolaylaştırılacak. Mevsimlik tarım işçileri gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturulacak.

Sosyal güvenlik kapsamı en üst düzeye çıkarılacak. Yaşlı bakım sigortası uygulaması yaşama geçirilecek. Çalışma hayatına devam etmek isteyen yaşlılar için esnek çalışma koşulları oluşturulacak. Mevsimlik tarım işçisi kadınların sosyal güvenlik başta olmak üzere çalışma koşulları iyileştirilecek.

MİLYONLARIN GÖZÜ MECLİS'TE

- Ev kadınlarına emeklilik desteği verilecek.

- Birinci derecedeki bütün memurlara ek gösterge verilecek.

- Küçük esnaf 5 yıl erken emekli olacak.

- Kiracıyı koruma yasası gelecek.

- Emekli zammı netleşecek.

- İşsizlik maaşına erişim kolaylaşacak.

- Emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek.


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