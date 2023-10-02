Belediye şirket işçileri, KİT, şoförler... 4D’li taşerona kadro için Meclis tarihi belli oldu! 100 bin kişi listeye alındı!

Türkiye'de taşeron işçilere kadro düzenlemesi ile ilgili son gelişmeler titizlikle takip ediliyor. Bu önemli düzenleme, uzun süredir gündemde olan ve işçi hakları açısından büyük önem taşıyan bir konu olarak öne çıkıyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler...
TORBA YASADA NELER OLACAK?
EMEKLİYE REFAH PAYI
Yeni yasama yılına dün başlayan Meclis'in gündemine yılın son çeyreğinde ekonomiye ilişkin bazı düzenlemelerin gelmesi bekleniyor. Çalışanların ve emeklilerin taleplerine yönelik çalışmalar devam ederken, gerekli düzenlemelerin son şeklini aldıktan sonra parti gruplarının ve milletvekillerinin gündemine gelmesi öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilere verilecek refah payına ilişkin çalışmayı kısa süre içinde tamamlayacak.
PRİM YÜKÜ DÜŞECEK
Yaklaşık 1 milyon küçük esnaf ile çiftçinin prim yükünü aşağı çekecek yasal düzenleme de Meclis'e gelecek. Küçük esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e indirilerek SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek.
EV KADINLARINA KOLAYLIK
Ev kadınlarının emekliliğine destek sağlanacak, emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilecek. Ev kadınlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazanabildiği gibi, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.