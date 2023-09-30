Milyonlara müjde yolda! Meclis’in gündemi ortaya çıktı! 3600 ek gösterge, 29 Ekim ikramiyesi, 7.500 TL alan emekliye...

🔴 EMEKLİ ZAMMINDA 3 SEÇENEK!

📌 Oransal Artış: Emeklilerin tamamına oransal bir artış yapılması planlanıyor. Bu artışın refah payı şeklinde uygulanması düşünülüyor. Bu sayede Temmuz ayında refah payı ile birlikte yüzde 25 zam alan emeklilere ek bir artış sağlanmış olacak.

📌 Seyyanen Artış: İkinci formülde kök maaşlara seyyanen bir artış yapılması planlanıyor. Temmuz ayında kök maaşı 7.500 TL'nin altında kalan emekliler, yüzde 25 zam almış ama maaşları 7.500 TL'de kalmıştı. Bu durumun düzeltilmesi için seyyanen artışın kademeli olarak uygulanması gündeme gelebilir.

📌 Taban Maaşın Artırılması: Üçüncü formülde ise emeklilerin en düşük aylık maaşlarını yükseltecek bir taban maaş artışı düşünülüyor. Bu sayede emeklilere daha fazla destek sağlanacak ve en düşük maaş seviyesi 10 bin TL'ye yükseltilebilir.