SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Milyonlara müjde yolda! Meclis'in gündemi ortaya çıktı! 3600 ek gösterge, 29 Ekim ikramiyesi, 7.500 TL alan emekliye...

Emeklilerin maaşlarında iyileştirme, ev kadınlarının erken emekliliği gibi meseleler, TBMM'nin önemli gündem maddelerinden biri olacak. Bu düzenlemeler, vatandaşların gelirlerini artırarak, emeklilik süreçlerini kolaylaştırarak ve yeni destekler sunarak yaşam kalitelerini yükseltecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ekim 2023, 18:56 Güncelleme 18 Ekim 2023, 17:57
Milyonlara müjde yolda! Meclis’in gündemi ortaya çıktı! 3600 ek gösterge, 29 Ekim ikramiyesi, 7.500 TL alan emekliye...

1 Ekim itibariyle başlayan TBMM oturumları, bir dizi önemli konuyu ele alacak. Bu konular arasında, çalışma hayatını ve ekonomiyi etkileyen meseleler özellikle öne çıkacak. 3600 ek gösterge, 29 Ekim ikramiyesi, ev hanımlarına emeklilik, faizsiz kredi, zamlı emekli maaşları ve birçok konu hakkında detaylar netleşmeye başladı. İşte beklenen müjdeler ve tüm detaylar....

🔴 EMEKLİYE 29 EKİM İKRAMİYESİ!

Emekliye ek zam çalışmaları yanı sıra dikkat çelen br çalışma daha milyonlar tarafından konuşuluyor. Buna göre 100. yıla özel Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödemesi için hazırlıklar başladı.

Emekli maaşları ve ikramiye için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışmalar sürüyor.

🔴 3. EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Söz konusu ikramiyenin 5.000 TL olacağı konuşuluyor. Konu ile ilgili nihai kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek.

🔴 EVLENENLERE FAİZSİZ KREDİ

Ailelere ve gençlere yönelik destekler için hayata geçirilecek bankanın ana gelir kaynağı, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz, petrol ve madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmı olacak.

Bankanın yasal altyapısının hazırlanarak kurulmasının ardından da evlenen gençlere 150 bin liraya kadar faizsiz kredi projesi hayata geçirilecek. 24 ayı geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi, deprem bölgesinden başlatılarak yaygınlaştırılacak. Burada ödenecek miktar zaman içinde artırılabilecek. Evlenenler bu krediye başvurduktan sonra 2 yıl geri ödeme yapmayacak.

🔴 ESNAFA 5 YIL KAZANÇ

Milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek düzenleme de önümüzdeki dönemde Meclis'e taşınacak düzenlemeler arasında yer alıyor. Özellikle küçük esnaf, bu düzenlemeyle 1800 gün kazanacak. Burada düzenlemeden yararlanacak küçük esnafın '10 ve altı kişi çalıştıran' olarak tanımlanabileceği belirtiliyor. Düzenlemede tarih kriteri de merak konusu.

Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek. Bu durumda EYT'li esnaf 7200 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilecek.

8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999- 30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) tamamlaması gerekecek.

🔴 3600 EK GÖSTERGE

Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme de çalışmalar tamamlanınca Meclis'e taşınacak.

Önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanabilecek. Bu düzenleme memurların emekli ikramiyelerini ve aylıklarını yükseltecek.

🔴 EV KADINLARINA EMEKLİLİK İMKANI

Bir adım da ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için atılacak. Bu kapsamda ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'inin karşılanacağı sisteme ilişkin düzenleme yapılacak. Burada yapılacak desteğin de Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla sağlanması bekleniyor. İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik için her ay en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılırken, mevcut asgari ücrete göre aylık 4 bin 292 lira 52 kuruş olan bu ödemenin bin 430 lira 84 kuruşunu devlet yatıracak. Ev kadınlarına aylık 2 bin 861 lira 68 kuruş prim ödeyerek emeklilik yolu açılacak.

🔴 ANNELERE YIPRANMA PAYI

Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan, emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesine yönelik düzenleme de önümüzdeki dönemde Meclis'e taşınacak. Burada ağır işlerde uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir modelin uygulanması bekleniyor. Bu modelin hayata geçirilmesiyle, çocuk sayısına göre emeklilik yaşından indirim yapılırken, prim de eklenebilecek.

🔴 EMEKLİLER İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

Meclis'e sevk edilecek düzenlemelerden biri de emeklilere yönelik olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan iyileştirme çalışması yıl sonuna kadar Meclis'e taşınacak. İyileştirmede özellikle düşük maaş alan kesimin gözetileceği sinyalleri geliyor. Çalışmalarda emeklilerin kök aylıklarına seyyanen artış ya da oransal zam yansıtılması gündeme gelirken, en düşük emekli aylığı ödemesinin de yükseltilmesi söz konusu olabilecek.

🔴 EMEKLİ ZAMMINDA 3 SEÇENEK!

📌 Oransal Artış: Emeklilerin tamamına oransal bir artış yapılması planlanıyor. Bu artışın refah payı şeklinde uygulanması düşünülüyor. Bu sayede Temmuz ayında refah payı ile birlikte yüzde 25 zam alan emeklilere ek bir artış sağlanmış olacak.

📌 Seyyanen Artış: İkinci formülde kök maaşlara seyyanen bir artış yapılması planlanıyor. Temmuz ayında kök maaşı 7.500 TL'nin altında kalan emekliler, yüzde 25 zam almış ama maaşları 7.500 TL'de kalmıştı. Bu durumun düzeltilmesi için seyyanen artışın kademeli olarak uygulanması gündeme gelebilir.

📌 Taban Maaşın Artırılması: Üçüncü formülde ise emeklilerin en düşük aylık maaşlarını yükseltecek bir taban maaş artışı düşünülüyor. Bu sayede emeklilere daha fazla destek sağlanacak ve en düşük maaş seviyesi 10 bin TL'ye yükseltilebilir.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

( 3 AYLIK TAHMİNİ YÜZDE 34,29 )

💵 MEMUR 29.566 TL

💵 MEMUR EMEKLİSİ 13.262 TL

3 AYLIK TAHMİNİ MEMUR MAAŞLARI

📌Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4 - Tahmini Maaş: 43.560 TL

📌Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 - Tahmini Maaş: 30.787 TL

📌Uzman Öğretmen 1/4 - Tahmini Maaş: 39.649 TL

📌Öğretmen 1/4 - Tahmini Maaş: 35.777 TL

📌Başkomiser 1/3 - Tahmini Maaş: 43.795 TL

📌Polis Memuru 8/1 - Tahmini Maaş: 39.631 TL

📌Uzman Doktor 1/4 - Tahmini Maaş: 49.904 TL

📌Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 - Tahmini Maaş: 35.490 TL

📌Mühendis 1/4 - Tahmini Maaş: 44.462 TL

📌Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 - Tahmini Maaş: 31.591 TL

📌Profesör 1/4 - Tahmini Maaş: 64.608 TL

📌Araştırma Görevlisi 7/1 - Tahmini Maaş: 42.637 TL

📌Vaiz 1/4 - Tahmini Maaş: 37.074 TL

📌Avukat 1/4 - Tahmini Maaş: 42.367 TL


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan ABD’nin skandal veto kararına sert tepki: BMGK sorumluluğunu bir kez daha yerine getiremedi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İsrail’e tepki
Hepsiburada
SON DAKİKA