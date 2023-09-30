Milyonlara müjde yolda! Meclis’in gündemi ortaya çıktı! 3600 ek gösterge, 29 Ekim ikramiyesi, 7.500 TL alan emekliye...

🔴 EMEKLİ ZAMMINDA 3 SEÇENEK!
📌 Oransal Artış: Emeklilerin tamamına oransal bir artış yapılması planlanıyor. Bu artışın refah payı şeklinde uygulanması düşünülüyor. Bu sayede Temmuz ayında refah payı ile birlikte yüzde 25 zam alan emeklilere ek bir artış sağlanmış olacak.
📌 Seyyanen Artış: İkinci formülde kök maaşlara seyyanen bir artış yapılması planlanıyor. Temmuz ayında kök maaşı 7.500 TL'nin altında kalan emekliler, yüzde 25 zam almış ama maaşları 7.500 TL'de kalmıştı. Bu durumun düzeltilmesi için seyyanen artışın kademeli olarak uygulanması gündeme gelebilir.
📌 Taban Maaşın Artırılması: Üçüncü formülde ise emeklilerin en düşük aylık maaşlarını yükseltecek bir taban maaş artışı düşünülüyor. Bu sayede emeklilere daha fazla destek sağlanacak ve en düşük maaş seviyesi 10 bin TL'ye yükseltilebilir.
EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI
( 3 AYLIK TAHMİNİ YÜZDE 34,29 )
💵 MEMUR 29.566 TL
💵 MEMUR EMEKLİSİ 13.262 TL
3 AYLIK TAHMİNİ MEMUR MAAŞLARI
📌Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4 - Tahmini Maaş: 43.560 TL
📌Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 - Tahmini Maaş: 30.787 TL
📌Uzman Öğretmen 1/4 - Tahmini Maaş: 39.649 TL
📌Öğretmen 1/4 - Tahmini Maaş: 35.777 TL
📌Başkomiser 1/3 - Tahmini Maaş: 43.795 TL
📌Polis Memuru 8/1 - Tahmini Maaş: 39.631 TL
📌Uzman Doktor 1/4 - Tahmini Maaş: 49.904 TL
📌Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 - Tahmini Maaş: 35.490 TL
📌Mühendis 1/4 - Tahmini Maaş: 44.462 TL