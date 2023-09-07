Bu 18 hastalığı geçiren erken emekli olabiliyor! Malulen emeklilik için gereken şartları duyurdular!

Sağlık durumu bozulan ameliyat geçiren veya rapor alan kişilerin nasıl erken emekli olacağı merak konusu oluyor. Türkiye'de Sosyal Güvenlik Mevzuatı içinde özel düzenlemeler bulunuyor. Bu düzenlemeler genellikle iki ana kategori yani malulen emeklilik ve engelli hakkıyla emeklilik çatısı altında toplanıyor. Her iki emeklilik türü de sağlık sorunları yaşayan kişilere erken emeklilik olanağı sunsa da, aralarında belirgin farklar bulunuyor. Bu şartları merak edenler ise genellikle mevzuattaki bilgileri öğrenmek istiyor.