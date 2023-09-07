Bu 18 hastalığı geçiren erken emekli olabiliyor! Malulen emeklilik için gereken şartları duyurdular!

BU HASTALIKLARA GEÇİRENLER EMEKLİ OLABİLİYOR Malulen emeklilik bir kişinin iş yerindeki görevini yerine getiremeyecek kadar veya büyük zorluklarla yapacak durumda olması durumunda uygulanan bir emeklilik türüdür. Bu tür emeklilik kişilerin işini yapamayacak durumda olması ve başka bir iş bulma ihtimalinin düşük olması nedeniyle oluşabilecek mağduriyetleri önlemeyi amaçlanıyor.

Ancak malulen emeklilik hakkı her türlü hastalık durumu için geçerli değildir. Malulen emekli olunabilecek hastalıklar, sigortalı çalışanlar arasında oldukça merak edilen bir konudur. Bu tür hastalıkların başlıcaları şunlardır: