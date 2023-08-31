2024 Jandarma Astsubay ve Uzman çavuş maaşı ne kadar oldu? Toplu sözleşme ile Astsubay ve Uzman çavuş maaşı kaç TL oldu?

HÜKÜMETİN TEKLİFİ NEYDİ?
Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.
MEMURLAR NE İSTİYOR?
Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.
Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.
YENİ BİR DÖNÜŞÜM OLABİLİR
Memurlara 8 bin TL seyyanen zam verilince emeklilerde de bir beklenti oluştu.
Prim ödemelerinde de bir dengesizlik oldu emekli maaşlarında. Bu konuda yapısal bir dönüşüm gerekiyor.
EMEKLİLERLE İLGİLİ EKİM'DE DÜZENLEME
Yılbaşından önce emeklilerle ilgili düzenleme ekim ayında olabilir.
8 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYİ ETKİLEYECEK
Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek.