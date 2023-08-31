2024 Jandarma Astsubay ve Uzman çavuş maaşı ne kadar oldu? Toplu sözleşme ile Astsubay ve Uzman çavuş maaşı kaç TL oldu?

Hakem Heyeti tarafından alınan karar çerçevesinde, Ocak 2024'ten itibaren memur maaşlarına uygulanacak zam oranı belirlendi. Bu oran, memur maaşlarının artış hızını şekillendirecek kritik bir faktör olarak öne çıkıyor. Memur emeklileri de ayrıca kendi zammını alacak. İşte Toplu sözleşme zammı ile Astsubay ve Uzman çavuş maaşları...

ZAM ORANI BELLİ OLDU Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında saat 10.00'da başlayan toplantıda, milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranı kararlaştırıldı.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?



Buna göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Kamu İşveren Heyeti, 17 Ağustos'taki son teklifini bugün de korudu. Zam teklifinde değişiklik yapmadı.

NE OLMUŞTU?



Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılları için zam oranını belirlemek için 11 kişiden oluşan hakem heyeti 4. toplantısını önceki gün yapmıştı.