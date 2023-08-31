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2024 Jandarma Astsubay ve Uzman çavuş maaşı ne kadar oldu? Toplu sözleşme ile Astsubay ve Uzman çavuş maaşı kaç TL oldu?

7. Dönem Toplu Sözleşme süreci sonunda nihai karar açıklandı, bu karar milyonlarca memur ve memur emeklisi için büyük bir öneme sahip. 1 Ağustos'ta başlayan ve uzun bir müzakere sürecinin ardından sendikalar ve hükümet arasında anlaşma sağlanamayınca konu Hakem Heyeti'ne devredilmişti. Bu kapsamda yeni askeri personel maaşları da merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 14:48 Güncelleme 02 Ocak 2024, 14:48
2024 Jandarma Astsubay ve Uzman çavuş maaşı ne kadar oldu? Toplu sözleşme ile Astsubay ve Uzman çavuş maaşı kaç TL oldu?

Hakem Heyeti tarafından alınan karar çerçevesinde, Ocak 2024'ten itibaren memur maaşlarına uygulanacak zam oranı belirlendi. Bu oran, memur maaşlarının artış hızını şekillendirecek kritik bir faktör olarak öne çıkıyor. Memur emeklileri de ayrıca kendi zammını alacak. İşte Toplu sözleşme zammı ile Astsubay ve Uzman çavuş maaşları...

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

ZAM ORANI BELLİ OLDU

Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında saat 10.00'da başlayan toplantıda, milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranı kararlaştırıldı.


Buna göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Kamu İşveren Heyeti, 17 Ağustos'taki son teklifini bugün de korudu. Zam teklifinde değişiklik yapmadı.

NE OLMUŞTU?

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılları için zam oranını belirlemek için 11 kişiden oluşan hakem heyeti 4. toplantısını önceki gün yapmıştı.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ NEYDİ?

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

YENİ BİR DÖNÜŞÜM OLABİLİR

Memurlara 8 bin TL seyyanen zam verilince emeklilerde de bir beklenti oluştu.

Prim ödemelerinde de bir dengesizlik oldu emekli maaşlarında. Bu konuda yapısal bir dönüşüm gerekiyor.

EMEKLİLERLE İLGİLİ EKİM'DE DÜZENLEME

Yılbaşından önce emeklilerle ilgili düzenleme ekim ayında olabilir.

8 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYİ ETKİLEYECEK

Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek.

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