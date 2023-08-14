Kiraya hızlı çözüm: Hangi uyuşmazlıklar arabulucuya gidecek? Baskı gören kiracı ne yapacak?

EV SAHİBİNDEN BASKI GÖREN KİRACI DA ARABULUCUYA GİDEBİLECEK Mİ?
Kira tespit, tahliye, uyarlama, kontrat kaynaklı sorunlar, taşınmaz paylaşımı, kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklar, aidata ilişkin davalar zorunlu arabuluculuk sürecine tabi olacak. İhtilafların tamamı önce arabulucuya gitmek zorunda olup daha sonra dava açılabilecek.
EV SAHİBİM KİRADA OTURUYOR. OTURDUĞUM EVE TAŞINMAYI PLANLIYOR. ARABULUCU LEHİNE KARAR VERİR Mİ?
Ev sahibinin kendisi oturacaksa çıkartma hakkı bulunuyor. Arabulucu ihtiyacın gerçek olduğu kanaatine varırsa ev sahibinin lehine karar verebilir. Oğlu ya da kızının oturacağını gerekçe göstererek kiracıyı çıkaran ev sahibi daireyi başkasına 3 yıl boyunca kiraya veremiyor. Aksi halde kiracıya tazminat ödemek durumunda kalıyor.
KİRA SÖZLEŞMESİ İMZALARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Yazılı kontrat yapılmalı. Taşınmaza ilişkin abonelik hizmetleri kiracı üzerinden yapılmalı. Kiracı asla boş tahliye taahhüdü düzenlememeli. Emlak işletmeleriyle yapılan sözleşmelerde 'kiralamaya aracılık sözleşmesi' yapılması ihmal edilmemeli.
KİRACI İÇİNDEYKEN SATIN ALINAN KONUTTA TAHLİYE SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Yeni mal sahibi kiracıya 1 ay içinde ihtar göndererek tahliye talep edebiliyor. Satın alma tarihinden itibaren 6'ncı ayın sonuna kadar kiracı oturmaya devam edebiliyor. Bu sürenin sonunda ev boşaltılmazsa arabulucuya gidilebiliyor.