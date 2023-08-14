Kiraya hızlı çözüm: Hangi uyuşmazlıklar arabulucuya gidecek? Baskı gören kiracı ne yapacak?





EVİMDE 22 YILDIR OTURAN, SON ARTIŞLA BİRLİKTE 3 BİN LİRA VEREN KİRACIMI TAHLİYE ETMEK İÇİN DAVA AÇMAK ZORUNDA MIYIM?

Borçlar Kanunu'na göre sözleşme uzama süresi en fazla 10 yıl olarak kabul ediliyor. Bu sürenin sonunda mal sahibinin haklı bir gerekçe sunmasına gerek olmadan kiracısını tahliye hakkı bulunuyor. Tahliye davası gerekmiyor. 3 ay önceden ihtarname gönderilmesi yeterli oluyor. Kira tespiti ise 5 yıl dolunca istenebiliyor.





EV SAHİBİ, SÖZLEŞME SÜRERKEN KONUTU BOŞALTAN KİRACIDAN TAZMİNAT İSTEYEBİLİR Mİ?

Herhangi bir sorun yaşanmadığı halde evden çıkılması durumunda mal sahibinin 3 ay daha kira bedeli talep etme hakkı bulunuyor. Bu tutarı talep edebilmesi için de 3 aylık sürede yeni kiracı bulmamış olması gerekiyor. Eğer ev hemen kiraya verilirse kiracıdan tazminat talep edilemiyor. Ev ilk ayın sonunda kiraya verilirse tazminat da bir aylık ödeniyor.





1 YIL ÖNCE EVİ KİRALADIĞIM EMLAKÇI, EV SAHİBİM ADINA ARADIĞINI SÖYLEYİP BÖLGEDEKİ ARTIŞLARI GEREKÇE GÖSTEREREK EVİ BOŞALTMAM KONUSUNDA BASKI YAPIYOR. NE YAPABİLİRİM?

Yetki belgeli emlak işletmeleri hizmet verdiği kişilere yasa dışı, etik olmayan uygulamalarla baskı yapamaz. Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden, Ticaret Bakanlığı'na, CİMER'e de şikâyet edebilirsiniz.





FAHİŞ ARTIŞLARA KARŞI YENİ ÖNLEMLER DEVREYE GİRECEK Mİ?

Bu konuda Türk Ceza Kanunu'nda düzenleme yapılacak. Kiraları piyasa ortalamasının üzerinde artıranlara yönelik para cezasıyla birlikte bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanması öngörülüyor. Kiracıya zorbalık yapan, 'haksız kazanç elde eden' ev sahipleri mahkeme takdiriyle tutuklu da yargılanabilecek.