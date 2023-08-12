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Memur ve emeklilerinin beklediği haber! Toplu sözleşmede geri sayım! Bakan Vedat Işıkhan tarih verdi: Tüm tarafları memnun edecek

Memur ve emeklilerinin iki yıllık zam oranlarını belirleyecek Toplu Sözleşmeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. "Müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bizler bugüne kadar milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik. " diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir de tarih verdi.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 16:29 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 16:47
Memur ve emeklilerinin beklediği haber! Toplu sözleşmede geri sayım! Bakan Vedat Işıkhan tarih verdi: Tüm tarafları memnun edecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı ziyaret ederek burada partililerle bir araya geldi.

Işıkhan Memur ve emeklilerinin iki yıllık zam oranlarını belirleyecek Toplu Sözleşmeye ilişkin flaş bir açıklama yaptı.

"MİLLETİMİZDEN GELEN TALEPLERİ HİÇBİR ZAMAN GERİ ÇEVİRMEDİK"
Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yürüyeceklerini anlatan Işıkhan şunları söyledi:

"Yolun başında bu yüzyılı, emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız demiştik. Biliyorsunuz, göreve gelir gelmez asgari ücretimizi belirledik. Akabinde memur ve memur emeklisi vatandaşlarımızın maaşlarında sağlanan iyileştirmeler için hemen harekete geçtik.

7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNİ BAŞLATTIK
Geçtiğimiz hafta da kamu emekçilerimizin mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecini başlattık.

TARİH VERDİ: TÜM TARAFLARI MEMNUN EDECEK
Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bizler bugüne kadar milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman insan odaklı, millet odaklı bir yönetim anlayışını benimsedik. Emeğin, alın terinin hakkını gözettik. Emeklilerimize, çalışanlarımıza, işverenlerimize, sendikalarımıza hiçbir zaman kulaklarımızı kapatmadık. Katılımcı sosyal devlet anlayışımızın gerektirdiği şekilde her zaman milletimizin yanında olduk. Bundan sonra da aynı bilinçle aynı vizyonla sahadan gelen görüşlere kulak vermeye devam edeceğiz."

Işıkhan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken 81 ilin gelişmişlik seviyesini mümkün olan en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE İLK AŞAMA TAMAMLANDI
Öte yandan Milyonlarca kamu görevlisinin ve emeklisinin merakla beklediği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde ilk aşama tamamlandı.

1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde komisyon çalışmaları sona erdi.

2 Ağustos'ta başlayan ve hafta sonunda da devam eden komisyon çalışmalarında konfederasyon ve sendikaların Kamu İşveren Heyeti'ne sunduğu teklifler tek tek masaya yatırılarak tasnif edildi.

11 hizmet kolunun tekliflerinin ve genele ilişkin tekliflerin görüşüldüğü komisyon çalışmalarında kamu görevlilerinin ve emeklilerinin talep ve beklentileri tek tek incelendi. Müzakere edilecek tekliflerin arasında memurlara kira yardımı ve yılda 2 kez bayram ikramiyesi verilmesi, doğum, evlenme ve ölüm yardımlarının artırılması, kreş desteği, aile yardımının yükseltilip memur emeklilerine de yansıtılması konuları başı çekiyor.

Memurların doğum ve süt izinlerinin süresinin uzatılması, 1'inci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenlemenin hızla hayata geçirilmesi, memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen artışın memur emeklilerine yansıtılması da ele alınacak.

14 AĞUSTOS'TA TEKLİF SUNULACAK
Toplu sözleşme görüşmelerinde 14 Ağustos'ta ise Kamu İşveren Heyeti'nin ilk teklifini sunması planlanıyor. Teklif merakla beklenirken, memur konfederasyonlarının zam teklifleri belli. Bir konfederasyon 2024'te yüzde 70 ve 2025'te yüzde 40 olmak üzere toplam yüzde 110, diğeri de kümülatif 2024'te yüzde 100.2, 2025'te yüzde 58.4 zam teklifinde bulundu.

İlk yıl zamların 3 ayda bir yapılması, ayrıca enflasyon farkının oluştuğu aydan itibaren yansıtılması da teklifler arasında yer alıyor. 2024'ün Ocak ayı zam oranı ise bir konfederasyonun teklifine göre refah payı dahil yüzde 35, diğerine göre yüzde 40 + 10 seviyesinde bulunuyor.



İKİNCİ AŞAMADA NE VAR?
Ön müzakere sürecinin tamamlanmasının ardından sıra müzakere sürecine geldi. 9 Ağustos'ta başlayan süreç 12 Ağustos'ta sona eriyor. Müzakere sürecinde komisyon çalışmalarında ortaya çıkan raporlar ışığında teklifler müzakere edilecek.



MAAŞLAR NE KADAR ARTAR?
Ocak 2024'te en düşük memur maaşı enflasyon farkı hariç bir konfederasyonun yüzde 35'lik zam teklifine göre 29 bin 700, diğerinin teklifine göre 33 bin 880 liraya yükseliyor. Enflasyon farkı hariç en düşük emekli aylığı da Ocak'ta bir konfederasyonun teklifine göre 13 bin 334, diğerine göre 15 bin 210 liraya ulaşıyor.



FARK DA EKLENECEK
Ocak ayında belirlenecek artışa eklenecek enflasyon farkı için de ipuçları bulunuyor. Merkez Bankası'nın yüzde 58 olan 2023 yıl sonu enflasyon tahminine göre, 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 31.92 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da yüzde 24.45 olarak gerçekleşecek.

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