"Yolun başında bu yüzyılı, emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız demiştik. Biliyorsunuz, göreve gelir gelmez asgari ücretimizi belirledik. Akabinde memur ve memur emeklisi vatandaşlarımızın maaşlarında sağlanan iyileştirmeler için hemen harekete geçtik.

Işıkhan Memur ve emeklilerinin iki yıllık zam oranlarını belirleyecek Toplu Sözleşme ye ilişkin flaş bir açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan , AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay 'ı ziyaret ederek burada partililerle bir araya geldi.

7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNİ BAŞLATTIK

Geçtiğimiz hafta da kamu emekçilerimizin mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecini başlattık.

TARİH VERDİ: TÜM TARAFLARI MEMNUN EDECEK

Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bizler bugüne kadar milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman insan odaklı, millet odaklı bir yönetim anlayışını benimsedik. Emeğin, alın terinin hakkını gözettik. Emeklilerimize, çalışanlarımıza, işverenlerimize, sendikalarımıza hiçbir zaman kulaklarımızı kapatmadık. Katılımcı sosyal devlet anlayışımızın gerektirdiği şekilde her zaman milletimizin yanında olduk. Bundan sonra da aynı bilinçle aynı vizyonla sahadan gelen görüşlere kulak vermeye devam edeceğiz."

Işıkhan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken 81 ilin gelişmişlik seviyesini mümkün olan en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE İLK AŞAMA TAMAMLANDI

Öte yandan Milyonlarca kamu görevlisinin ve emeklisinin merakla beklediği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde ilk aşama tamamlandı.