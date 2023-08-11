Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Çiftçilere destek ödemeleri bugün başlıyor! Peki ödemeler nasıl sorgulanır?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 13 milyon 378 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından Uzman Eller Projesi kapsamında destekleme ödemesine ilişkin şu paylaşım yapıldı: "13 milyon 378 bin lira tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun."