Memura ve emekliye zam: Toplu sözleşmede müzakere süreci başladı!

Memur ve memur emeklilerinin 2024- 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, hükümet ile Memur-Sen arasında müzakere sürecine geçildi. Bu kapsamda, 11 hizmet koluna ilişkin komisyon raporları, hükümet ile yetkili sendikalar arasında 12 Ağustos'a kadar müzakere edilecek.

Müzakerelerin sona ermesinin ardından hükümetin, kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini 14 Ağustos'ta Memur-Sen'e sunması bekleniyor. Memur- Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, hizmet kollarına ait tekliflerin tasnifi ve ön müzakere süreçlerinin olumlu ve verimli geçtiğini söyledi. Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. Konfederasyon, 2025 içinse birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.