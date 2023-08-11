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takvim.com.tr Ekonomi Haberleri

Memura ve emekliye zam: Toplu sözleşmede müzakere süreci başladı!

Memur ve emeklilerinin iki yıllık zam oranlarını belirleyecek Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci başladı. İşte sizler için derlediğimiz 11 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 06:56
Memura ve emekliye zam: Toplu sözleşmede müzakere süreci başladı!

Memur ve memur emeklilerinin 2024- 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, hükümet ile Memur-Sen arasında müzakere sürecine geçildi. Bu kapsamda, 11 hizmet koluna ilişkin komisyon raporları, hükümet ile yetkili sendikalar arasında 12 Ağustos'a kadar müzakere edilecek.

Müzakerelerin sona ermesinin ardından hükümetin, kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini 14 Ağustos'ta Memur-Sen'e sunması bekleniyor. Memur- Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, hizmet kollarına ait tekliflerin tasnifi ve ön müzakere süreçlerinin olumlu ve verimli geçtiğini söyledi. Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. Konfederasyon, 2025 içinse birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

KREDİ NOTUNA YANSIYACAK
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu yönündü yaptığı değerlendirmeye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yanıt geldi. Moody's, yeni ekonomi politikalarının kredi görünümü için olumlu olduğunu belirtmsini değerlendiren Mehmet Şimşek, uluslararası normlara uygun politikalar yürütmeye devam edeceklerini ve bunun kredi notuna da yansıyacağına inandıklarını söyledi. Şimşek, "Makrofinansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız" dedi.



MERKEZ'İN REZERVLERİ ARTIYOR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 4 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 817 milyon dolar artarak 115 milyar 591 milyon dolara ulaşırken, yükseliş eğilimi üst üste 8'inci haftaya taşındı.4 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 880 milyon dolar artışla 74 milyar 229 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 28 Temmuz'da 72 milyar 349 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri 63 milyon dolar azalarak 41 milyar 425 milyon dolardan, 41 milyar 362 milyon dolara geriledi.



SANAYİ ÜRETİMİ HAZİRANDA YÜKSELDİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Sanayi üretim endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 0,6 artış gösterdi. Buna göre, haziranda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,6 yükseldi.

REKABET KURUMU'NDAN 'CENTİLMENLİK' UYARISI
Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, şirketlerin birbirlerinden çalışan almamaya yönelik "centilmenlik" anlaşmaları nedeniyle bazı şirketlere yönelik alınan ceza kararını değerlendirirken, "Bu anlaşmalar ülkemizdeki iş gücünün yurt dışına yönelmesine sebebiyet veren etkenlere de katkıda bulunabilir" dedi. Küle, kurul tarafından iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşması yapan 16 teşebbüse 151 milyon 148 bin lira ceza verilmesi kararını değerlendirdi. Rekabete aykırı anlaşmaların iş gücünün hareketliliğine, istihdamın verimliliğine ve ücretlerin rekabetçi seviyelerde belirlenmesine engel olduğuna işaret eden Küle, alternatif ve avantajlı iş imkânlarından yoksun kalan çalışanların ücretlerinin baskılanabildiğini ve çalışma koşullarının negatif yönde etkilenebildiğini bildirdi.

HAZİRANDA İŞSİZLİK TEK HANE
Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,1 puan artışla, yüzde 9,6'ya yükseldi. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı haziranda bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,8 iken kadınlarda yüzde 13,2 olarak tahmin edildi.

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