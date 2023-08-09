TÜİK açıkladı: Temmuz ayının lideri borsa!

Böylece genç girişimciler üç yıl kazançlarının 150 bin liralık bölümü için hiç vergi ödemeyecek. Prim desteği ise bir yıl süreyle uygulanacak. Genç girişimcinin bir yıl boyunca ödeyeceği Bağ- Kur primlerini devlet karşılayacak. Teşviklerden yararlanabilmek için yaş şartının dışında girişimcinin kendi işyerini açması gerekiyor. Aileden devralınan şirketler kapsam dışı tutuluyor. Ayrıca vergi dairesinden "genç girişimcilerde kazanç istisnası" belgesi alınması gerekiyor. Bu belgeyle SGK'dan prim desteği de alınacak. Her bir ortağın istisna koşullarını taşıması gerekiyor. Ortak-lardan biri istisna şartlarını taşımazsa teşvik verilmiyor.
PRİM HESABI
- Asgari ücret: 13.414 TL
- Aylık Bağkur primi ( % 34.5): 4.628 TL
- Yıllık destek: 55.536 TL
TÜM GENÇLER YARARLANACAK
- İş kuran gençler 3 yıl vergi ödemeyecek
- Bir yıl sigorta primi ödemeyecek
- Sigorta desteği en az 55 bin lira olacak
- Vergi desteği 150 bin lira olacak
COLENDİ'DEN DİJİTAL ATAK
Finansal teknoloji şirketlerinden Colendi, dijital bir mevduat bankası kurmak için BDDK'dan kuruluş izni aldı. Faaliyet izni sonrası hayata geçecek olan ColendiBank, İstanbul Finans Merkezi'nin dijital bankacılıkta da dünyanın sayılı noktalarından biri olması hedefi ile yola çıkıyor. ColendiBank, Türkiye'nin güçlü bankacılık alt yapısı ve regülasyonları ile hızla küresel bir oyuncu olmayı hedefliyor. Colendi Kurucu Ortağı ve CEO'su Bülent Tekmen, Colendi'nin, ColendiBank ile dijital mevduat ve servis bankacılığı ile erişilebilen finansal ürün ve hizmetler sağlayacağını belirterek, teknoloji odaklı yenilikçi ürünler, yeni nesil, benzersiz ve kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi sunmayı amaçladıklarını söyledi.
SAĞLIKÇIYA YENİ ÜCRET
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde şiddet olaylarının önüne geçmek için İçişleri Bakanlığıyla, beyaz kod öncesi ara uyarı içeren sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Sağlık çalışanlarıyla ilgili beyaz reformun ikinci dönemini başlattıklarına dikkati çeken Koca, çalışanlar ve hekimlerle ilgili birçok sorunun bulunduğunu ifade etti. Bakan Koca, "Sağlık çalışanları için taban ücretini artırılması ama sabit ücretin emekliliğe sayılması, bunlara ilave olarak da nöbet ücretlerinin hekimler dahil olmak üzere herkesi gözeterek, çalışan işçilerin nöbet ücretinin üstüne çıkarılması gerektiği de aşikar bir durum. Ayrıca tavan oranlarının da düzenlenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.