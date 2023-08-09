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takvim.com.tr Ekonomi Haberleri

TÜİK açıkladı: Temmuz ayının lideri borsa!

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde temmuzda en yüksek aylık reel getiri yüzde 9,22 ile BIST 100 endeksinde gerçekleştirdi. İşte sizler için derlediğimiz 9 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 06:59
TÜİK açıkladı: Temmuz ayının lideri borsa!

TÜİK, Temmuz ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı paylaştı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 10,50, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 9,22 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, euro yüzde 7,75, dolar yüzde 5,45 ve külçe altın yüzde 5,23 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 5,85 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 9,56 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 81,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 77,43 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.



YARIM GRAM TARIHE KARIŞIYOR
Altın fiyatlarının yükselmesiyle düğünlerin gözde takısı haline gelen yarım gram altın tarih oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, bundan böyle basılı altınlar en az 1 gram, en çok 100 gram olarak üretilecek. Genelgeye göre, basılı kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilebilecek. Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram, gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram, platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek. Daha önceki düzenlemede, basılı altınların asgari üretim sınırı "0,5" gram olarak belirlenmişti.



GENÇLERİNVERGİSİ DEVLETTEN
Hükümetin gençlerle ilgili çalışmaları devam ediyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlere yapılan destekler de artırıldı. 18-29 yaş arasındaki gençler kendi işlerini kurduklarında üç yıl vergi, bir yıl da prim desteğinden faydalanıyor. Genç girişimciler için 75 bin lira olan vergi istisnası 150 bin liraya çıkarıldı.

Böylece genç girişimciler üç yıl kazançlarının 150 bin liralık bölümü için hiç vergi ödemeyecek. Prim desteği ise bir yıl süreyle uygulanacak. Genç girişimcinin bir yıl boyunca ödeyeceği Bağ- Kur primlerini devlet karşılayacak. Teşviklerden yararlanabilmek için yaş şartının dışında girişimcinin kendi işyerini açması gerekiyor. Aileden devralınan şirketler kapsam dışı tutuluyor. Ayrıca vergi dairesinden "genç girişimcilerde kazanç istisnası" belgesi alınması gerekiyor. Bu belgeyle SGK'dan prim desteği de alınacak. Her bir ortağın istisna koşullarını taşıması gerekiyor. Ortak-lardan biri istisna şartlarını taşımazsa teşvik verilmiyor.

PRİM HESABI
- Asgari ücret: 13.414 TL
- Aylık Bağkur primi ( % 34.5): 4.628 TL
- Yıllık destek: 55.536 TL



TÜM GENÇLER YARARLANACAK
- İş kuran gençler 3 yıl vergi ödemeyecek
- Bir yıl sigorta primi ödemeyecek
- Sigorta desteği en az 55 bin lira olacak
- Vergi desteği 150 bin lira olacak

COLENDİ'DEN DİJİTAL ATAK
Finansal teknoloji şirketlerinden Colendi, dijital bir mevduat bankası kurmak için BDDK'dan kuruluş izni aldı. Faaliyet izni sonrası hayata geçecek olan ColendiBank, İstanbul Finans Merkezi'nin dijital bankacılıkta da dünyanın sayılı noktalarından biri olması hedefi ile yola çıkıyor. ColendiBank, Türkiye'nin güçlü bankacılık alt yapısı ve regülasyonları ile hızla küresel bir oyuncu olmayı hedefliyor. Colendi Kurucu Ortağı ve CEO'su Bülent Tekmen, Colendi'nin, ColendiBank ile dijital mevduat ve servis bankacılığı ile erişilebilen finansal ürün ve hizmetler sağlayacağını belirterek, teknoloji odaklı yenilikçi ürünler, yeni nesil, benzersiz ve kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi sunmayı amaçladıklarını söyledi.

SAĞLIKÇIYA YENİ ÜCRET
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde şiddet olaylarının önüne geçmek için İçişleri Bakanlığıyla, beyaz kod öncesi ara uyarı içeren sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Sağlık çalışanlarıyla ilgili beyaz reformun ikinci dönemini başlattıklarına dikkati çeken Koca, çalışanlar ve hekimlerle ilgili birçok sorunun bulunduğunu ifade etti. Bakan Koca, "Sağlık çalışanları için taban ücretini artırılması ama sabit ücretin emekliliğe sayılması, bunlara ilave olarak da nöbet ücretlerinin hekimler dahil olmak üzere herkesi gözeterek, çalışan işçilerin nöbet ücretinin üstüne çıkarılması gerektiği de aşikar bir durum. Ayrıca tavan oranlarının da düzenlenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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