1800 günle emekli olmak isteyen SGK’ya yöneldi! 10 yıllık sigortalılık süresi 3600 gün primle emeklilik fırsatı

Benzer şekilde 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olmuş erkekler ve 23 Mayıs 2002'den itibaren 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler de 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilir.

Daha geç sigortalı olan kişiler de 10 yılda, yani 3600 günle emekli olma şansına sahiptirler. Ancak bu durumda aynı zamanda 15 yıllık sigortalılık şartı da geçerlidir. Diğer yandan, daha geç sigortalı olan kişilerin emeklilik yaş haddi de yükselmektedir. Örneğin, 1 Ocak 1990 tarihinden itibaren sigortalı olan bir erkek çalışan, 3600 gün primini 1 Ocak 2018'de doldurmuşsa, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurma şartıyla yaştan emekli olabilir.

Yaştan emeklilik şartları 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olanlar için farklılık gösterebilir. Bu kişilerin yaştan emekli olabilmeleri için 4500 gün prim yani 12 buçuk yıl çalışmış olma, 25 yıl sigortalılık ve kadınsa 58, erkekse 60 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, yaştan emeklilik şartları herkes için farklılık gösterebilir.

Yaştan emeklilik prim günü yetmeyen ve bu nedenle emekli olamayan ancak yaşı nedeniyle prim ödeme gün sayısını tamamlama imkanı kalmayan kişilere önemli bir fırsat sunmaktadır.