34.205 TL karşılıksız toplu para ödemesi için açıklama geldi! SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B, 4C’lilere Ağustos ayı sürprizi!





BAĞ-KUR BORCUNUZ VAR MI? Eğer daha önceden ödenmemiş bir Bağ-Kur borcunuz bulunuyorsa emeklilik işlemleriniz durduruluyor.



Bu borcu ödediğinizde başlıyor. Borcunuz olup olmadığını e-devletten öğrenebilirsiniz. Eğer borcunuz varsa şu anda yürürlükteki yapılandırmadan yararlanarak faizlerini sildirip kolayca ödeyebilirsiniz.





*BAĞ-KUR TESCİLİNİZ VAR MI? Daha önce yapılmış bir Bağ-Kur tesciliniz yani Bağ-Kur çalışmanız var ise bunu e-devletten kontrol edin. 4B tescil kaydı bölümüne girerek kolayca bulabilirsiniz. Eğer varsa bu tescilin olduğu SGK müdürlüğü ile bir yazışma yapılıyor ve bu da süreci uzatıyor.

*BAŞKA BİR SGK MÜDÜRLÜĞÜNDE DOSYA VAR MI? Başvurduğunuz SGK müdürlüğünün dışında başka bir bölgede çalışmanız var ise orada da bir dosyanız olabilir ve bu dosyaların birleştirilmesi gerekebilir. Bu da süreci uzatır.



*GSS BORCU VAR MI? (BAĞ-KUR) Genel Sağlık Sigortası borcu olan Bağ-Kur'luların da emeklilik işlemleri yapılamıyor. Bu yüzden e-/devletten borcunuzu kontrol edip ödemeniz gerekecektir. Yapılandırma yasasından faydalanabilirsiniz.





*HİZMET BİRLEŞTİRMESİ YAPILDI MI? Farklı kurumlarda (SSK, Bağ-Kur Emekli Sandığı) çalışmaları olan EYT'lilerin bu hizmetlerini birleştirmesi gerekebilir. Bu işlemleri de takip etmeniz gerekir.



Eğer hizmet birleştirilmesi yapılması gerekiyorsa bu durum da süreci uzatacaktır. *EKSİK PRİM YA DA YIL VAR MI? EYT'nin şartları 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmak ve işe girişe göre 5000-5975 gün prime sahip olmak.



Ayrıca erkekler için işe giriş tarihinden itibaren 25 yılın da geçmesi gerekiyor. Bu şartların tamamının gerçekleşmesi lazım.





*BAŞVURU TARİHİNİZ NE ZAMAN? Başvuru tarihiniz de önemli. Öncelikle Mart ayında başvuranların işlemleri yapılıyor daha sonra sırayla Nisan Mayıs devam edecek.



*SGK'DAKİ YOĞUNLUK VAR MI? Bütün bu eksikleriniz tamam olmasına rağmen özellikle büyük şehirlerde bazı SGK müdürlüklerinde yoğunluk daha fazla oluyor ve bu da süreci uzatıyor.



EYT'LİYE 34.206 TL'YE VARAN AVANS MÜJDESİ! Avans miktarı her üç ay için, bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin 3 katını, gelirlerde ise net asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere kurumca belirleniyor. 3 asgari ücret 34.206 TL'ye denk geliyor.