Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu!

Seçimlerden sonra ralliye başlayan Borsa İstanbul'da yükseliş sürüyor. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,72 kazançla 7.400,57 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.113,31 puanı, en yüksek 7.427,10 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 5,73 kazançla 6.800,97 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 4,09 artışla 7.864,54 puana yükseldi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 39,93 ile Smart Güneş Teknolojileri oldu. Smart Güneş Teknolojilerini, yüzde 39,11 ile İş Yatırım, yüzde 31,38 ile Kontrolmatik Teknoloji izledi. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 343 milyar 344 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 338 milyar 576 milyon lirayla Sasa Polyester ve 336 milyar 260 milyon lirayla Koç Holding oldu.