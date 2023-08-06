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takvim.com.tr Ekonomi Haberleri

Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu!

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kazandırdı. Borsa İstanbuld’a BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 4,72 kazançla tamamladı. İşte sizler için derlediğimiz 6 Ağustos tarihli ekonomi haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 06:59
Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu!

Seçimlerden sonra ralliye başlayan Borsa İstanbul'da yükseliş sürüyor. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,72 kazançla 7.400,57 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.113,31 puanı, en yüksek 7.427,10 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 5,73 kazançla 6.800,97 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 4,09 artışla 7.864,54 puana yükseldi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 39,93 ile Smart Güneş Teknolojileri oldu. Smart Güneş Teknolojilerini, yüzde 39,11 ile İş Yatırım, yüzde 31,38 ile Kontrolmatik Teknoloji izledi. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 343 milyar 344 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 338 milyar 576 milyon lirayla Sasa Polyester ve 336 milyar 260 milyon lirayla Koç Holding oldu.



PANDEMİ CEZALARI İADE EDİLİYOR
Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan idari yaptırımlar kapsamında tahsil edilen para cezalarının iadesiyle ilgili başvuru formu Yayınlanan tebliğde, koronavirüs salgının ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 9 Kasım 2022 tarihine kadar geçen dönemde, tahsil edilen cezalardan vazgeçildiği bildirildi. Tebliğde, salgını önlemek amacıyla başlatılan idari yaptırımlar kapsamında, aykırı fiiler nedeniyle tahsil edilen cezalarla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin 5 Nisan 2023 tarihli kararı hatırlatıldı.

BAŞVURU ŞART
- "TAHSIL edilmiş cezalar iade edilmez" hükmünün Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildiği bilgisi paylaşıldı. Ödenen cezalar, tahsilatı yapan idari birime 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılacak başvurunun ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek usul ve esaslara göre iade edilecek.



SPK'DEN 14 KİŞİYE İŞLEM YASAĞI
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 14 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. SPK bültenine göre kurul, ESCAR pay piyasasında 4 Temmuz - 1 Ağustos dönemindeki işlemler nedeniyle 14 isme yasak getirdi. 14 isim 7 Ağustos itibarıyla 6 ay süreyle işlem yapamayacak.


ZEYTİNYAĞINDA FAHİŞ FİYATA İZİN YOK
Ticaret Bakanlığı, zeytinyağı ihracat yasağıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada kutulu, ambalajlı, katma değeri yüksek zeytinyağı ihracatında kısıtlama olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Bolluk döneminde zeytinyağı ihracatımızın katma değerli ve yüksek fiyatlı olmasından memnuniyet duyarız" denildi. Yüksek fiyatla vatandaşın mağdur edilmesine izin verilmeyeceği belirtildi. İhracat kısıtlama kararının kısa sürede iç piyasada yükselmiş fiyatları geriye çekeceği kaydedildi. Bakanlık açıklamasında önümüzdeki sezon da benzer durumlar yaşanması durumunda yeni tedbirler alınacağı belirtildi.

TİKTOK'A CEZA
Avrupa Birliği (AB), Çinli sosyal medya platformu TikTok'un çocukların mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle önemli miktarda para cezasına çarptırılmasının önünü açtı. AB Veri Koruma Kurulu, bağlayıcı nitelikteki kararında İrlanda Veri Koruma Otoritesi'ni haklı bularak, TikTok'un cezaya çarptırılmasına imkan sağlamış oldu. Milyonlarca poundu bulması beklenen ceza, 4 hafta içinde açıklanacak.

MERKEZ BANKASI ELEMAN ALIYOR
Merkez Bankası personel alımı ilanını yayımlandı. Merkez Bankası bünyesindeki eksikliği gidermek amacıyla 120 kişilik boş kadro ile personel alımı ilanı yayımladı. Bu ilana göre adaylardan istenen nitelikler sağlandığı takdirde başvurular kabul edilecektir. Merkez Bankası İnsan Kaynakları sayfasında paylaşılmış olan duyurulara göre 120 kişilik boş kadro ile personel alımı yapılacak. Bu bağlamda alımlar; 95 Teknisyen, 25 Mühendis, kadrolarında yapılacaktır.

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