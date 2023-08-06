Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu!



ZEYTİNYAĞINDA FAHİŞ FİYATA İZİN YOK

Ticaret Bakanlığı, zeytinyağı ihracat yasağıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada kutulu, ambalajlı, katma değeri yüksek zeytinyağı ihracatında kısıtlama olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Bolluk döneminde zeytinyağı ihracatımızın katma değerli ve yüksek fiyatlı olmasından memnuniyet duyarız" denildi. Yüksek fiyatla vatandaşın mağdur edilmesine izin verilmeyeceği belirtildi. İhracat kısıtlama kararının kısa sürede iç piyasada yükselmiş fiyatları geriye çekeceği kaydedildi. Bakanlık açıklamasında önümüzdeki sezon da benzer durumlar yaşanması durumunda yeni tedbirler alınacağı belirtildi.



TİKTOK'A CEZA

Avrupa Birliği (AB), Çinli sosyal medya platformu TikTok'un çocukların mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle önemli miktarda para cezasına çarptırılmasının önünü açtı. AB Veri Koruma Kurulu, bağlayıcı nitelikteki kararında İrlanda Veri Koruma Otoritesi'ni haklı bularak, TikTok'un cezaya çarptırılmasına imkan sağlamış oldu. Milyonlarca poundu bulması beklenen ceza, 4 hafta içinde açıklanacak.



MERKEZ BANKASI ELEMAN ALIYOR

Merkez Bankası personel alımı ilanını yayımlandı. Merkez Bankası bünyesindeki eksikliği gidermek amacıyla 120 kişilik boş kadro ile personel alımı ilanı yayımladı. Bu ilana göre adaylardan istenen nitelikler sağlandığı takdirde başvurular kabul edilecektir. Merkez Bankası İnsan Kaynakları sayfasında paylaşılmış olan duyurulara göre 120 kişilik boş kadro ile personel alımı yapılacak. Bu bağlamda alımlar; 95 Teknisyen, 25 Mühendis, kadrolarında yapılacaktır.

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