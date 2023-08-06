Bankalardan esnafa kolay kredi imkanı!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, ticari kredilerin miktar olarak artırılması gerektiğini belirterek, "Bankalar krediye ulaşmada işleri zorlaştırmak yerine kolaylaştırmalı ki çarklar dönmeye devam etsin" dedi.





İHTİYAÇ BULUNUYOR

Üretici ve esnafın finansmana ihtiyacı olduğuna işaret eden Palandöken, bunun için bankaların kredi imkanlarını genişletmesi gerektiğini vurguladı. Palandöken, krediye ulaşamamanın birçok ekonomik problemi beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Ticari kredilerin, piyasa koşulları ve döviz kuru göz önüne alınarak miktar olarak artırılması gerekiyor.