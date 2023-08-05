PODCAST CANLI YAYIN
Hazal Ateş Ekonomi Haberleri

İş kuran gence prim ve vergi desteği! Kimler faydalanabilecek?

Genç girişimcilere 1 yıl prim, 3 yıl vergi muafiyeti sağlanacak. Bu yıl 150 bin liraya kadar kazançlar vergiden muaf olurken; yıllık 55 bin lirayı aşkın prim desteği yapılacak.

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 06:57
İş kuran gence prim ve vergi desteği! Kimler faydalanabilecek?

Gençlerin iş kurmasını desteklemek amacıyla prim teşviki ve vergi desteğinin kapsamı genişledi. Genç girişimciler elde edecekleri yıllık kazancın ikinci vergi dilimine kadar olan kısmı için 3 yıl vergi ödemeyecek. Gençlerden ilk yıl sigorta primi alınmayacak. Böylece Bağ-Kur kapsamında aylık 4 bin 628 liradan, yıllık 55 bin 536 liranın üzerinde prim desteği sağlanacak. Gençlerin bu yıl 150 bin liraya kadar olan kazançları vergiden muaf olacak.



KENDİ İŞİNDE ÇALIŞMA ŞARTI
Gelir İdaresi Başkanlığı, genç girişimciler için vergi ve sigorta prim desteği rehberi yayınladı. Teşviklerin uygulanması örneklerle anlatıldı. Her iki destekten gelir vergisi mükellefi olan 29 yaşını doldurmayanlar yararlanacak. Genç girişimcinin kendi işinde çalışması, işe başlama tarihinin yasal süresinde bildirilmesi zorunluluğu da bulunuyor.

Ortaklık, şahıs şirketlerinde ortakların tamamının da aynı şartları taşıması gerekiyor. Bu desteklerden yararlanabilmek için bağlı olunan vergi dairesinden 'genç girişimcilerde kazanç istisnası' belgesi alınması gerekiyor. Bu belgeyle birlikte sosyal güvenlik il merkezleri ya da müdürlüklerine başvuruda bulunarak prim teşvikinden faydalanılabilecek.



BEYANNAME VERİLECEK
Vergi teşviki için adi ortaklık, şahıs şirketinde her bir ortağın istisna koşullarını taşıması gerekiyor. Girişimci genç, teşvik kapsamında kurduğu işten kazanç elde edemez, aldığı teşvik tutarının altında bir gelir elde ederse de yıllık gelir vergisi beyannamesi verecek.
Hazal ATEŞ

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA