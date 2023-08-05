İş kuran gence prim ve vergi desteği! Kimler faydalanabilecek?

Gençlerin iş kurmasını desteklemek amacıyla prim teşviki ve vergi desteğinin kapsamı genişledi. Genç girişimciler elde edecekleri yıllık kazancın ikinci vergi dilimine kadar olan kısmı için 3 yıl vergi ödemeyecek. Gençlerden ilk yıl sigorta primi alınmayacak. Böylece Bağ-Kur kapsamında aylık 4 bin 628 liradan, yıllık 55 bin 536 liranın üzerinde prim desteği sağlanacak. Gençlerin bu yıl 150 bin liraya kadar olan kazançları vergiden muaf olacak.





KENDİ İŞİNDE ÇALIŞMA ŞARTI

Gelir İdaresi Başkanlığı, genç girişimciler için vergi ve sigorta prim desteği rehberi yayınladı. Teşviklerin uygulanması örneklerle anlatıldı. Her iki destekten gelir vergisi mükellefi olan 29 yaşını doldurmayanlar yararlanacak. Genç girişimcinin kendi işinde çalışması, işe başlama tarihinin yasal süresinde bildirilmesi zorunluluğu da bulunuyor.