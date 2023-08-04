Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle e-ticaret siteleriyle ilgili soruşturma hakkında konuştu: "Her gün ceza verilebilir"

Trendyol'a verilen 61.3 milyon liralık rekabet cezasıyla ilgili soruları yanıtlayan Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, "Yükümlülüklere uyulmaması durumunda günlük nisbi para cezaları da gündeme gelebilecek. Taahhütlere uyulmadığı zaman teşebbüslere her gün için bir önceki yılın cirosunun onbinde 5'i kadar idari para cezası verilebiliyor. Dolayısıyla sürecin takipçisiyiz" dedi.

Söz konusu inceleme ile ilgili bilgi veren Küle, "Trendyol'un yoğun reklam harcamaları yaparak kendisi kadar reklam harcaması yapamayan rakiplerini zor durumda bıraktığı, platformda faaliyet gösteren satıcıların rakip platformlarda da faaliyet gösterebilmesini engellediği, güçlü konumuna dayanarak sitesinde ürün satanlara haksız sözleşme şartları dayattığı, kullandığı algoritmalarla Trendyol markalı ürünleri öne çıkardığı, üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak haksız olarak avantaj sağladığı hususları incelendi" dedi. Küle, temel amaçlarının adil ve yarışılabilir rekabet ortamını sağlayarak pazarda etkin rekabeti tesis etmek olduğunu söyledi.

YUSUFELİ 1.5 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yusufeli Barajı'nda su yüksekliğinin 188 metreye, depolanan su miktarının 1.5 milyar metreküpe ulaştığını belirterek, "Kendi kategorisinde dünyanın 5'inci en yüksek barajı elektrik üretimi için gün sayıyor. Yüzyılın enerjisi yükleniyor" değerlendirmesinde bulundu.