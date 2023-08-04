Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle e-ticaret siteleriyle ilgili soruşturma hakkında konuştu: "Her gün ceza verilebilir"

Trendyol'a verilen 61.3 milyon liralık rekabet cezasıyla ilgili soruları yanıtlayan Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, "Yükümlülüklere uyulmaması durumunda günlük nisbi para cezaları da gündeme gelebilecek. Taahhütlere uyulmadığı zaman teşebbüslere her gün için bir önceki yılın cirosunun onbinde 5'i kadar idari para cezası verilebiliyor. Dolayısıyla sürecin takipçisiyiz" dedi.
Söz konusu inceleme ile ilgili bilgi veren Küle, "Trendyol'un yoğun reklam harcamaları yaparak kendisi kadar reklam harcaması yapamayan rakiplerini zor durumda bıraktığı, platformda faaliyet gösteren satıcıların rakip platformlarda da faaliyet gösterebilmesini engellediği, güçlü konumuna dayanarak sitesinde ürün satanlara haksız sözleşme şartları dayattığı, kullandığı algoritmalarla Trendyol markalı ürünleri öne çıkardığı, üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak haksız olarak avantaj sağladığı hususları incelendi" dedi. Küle, temel amaçlarının adil ve yarışılabilir rekabet ortamını sağlayarak pazarda etkin rekabeti tesis etmek olduğunu söyledi.
YUSUFELİ 1.5 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yusufeli Barajı'nda su yüksekliğinin 188 metreye, depolanan su miktarının 1.5 milyar metreküpe ulaştığını belirterek, "Kendi kategorisinde dünyanın 5'inci en yüksek barajı elektrik üretimi için gün sayıyor. Yüzyılın enerjisi yükleniyor" değerlendirmesinde bulundu.
ŞİMŞEK: DÜŞÜŞ 2024'TE BAŞLAYACAK
Enflasyonda yıllık bazda 8 aydır devam eden düşüş serisi, ücret ve vergi ayarlamaları ile akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın etkisiyle Temmuz ayı itibariyle son bulurken, aylık enflasyon da 1.5 yılın zirvesine çıktı. Temmuz'da TÜFE bir önceki aya göre yüzde 9.49 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 47.83'e çıktı. 7 aylık enflasyon yüzde 31.14, ortalama enflasyon ise yüzde 57.45 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyonun Temmuz'da yüzde 47.8 ile beklentilerle uyumlu gerçekleştiğini belirterek, "Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak" dedi. Şimşek, dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceklerini belirterek, temel amaçlarının enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmek olduğunu vurguladı.
YATIRIMCILARLA BULUŞUYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın İstanbul'da organize ettiği, Türkiye Ekonomik Forumu kapsamında uluslararası yatırımcılarla bugün bir araya gelecek. Türkiye Ekonomik Forumu'na yaklaşık 50 yatırımcının katılacağı belirtildi.
TOGG'DA TAM GAZ TESLİMAT
Yerli otomobil Togg'un teslimatları aralıksız devam ediyor. Temmuz ayında talihlilere 627 adet Togg teslim edildiği açıklandı. Yerli otomobilin bu teslimatla toplamda bin 435 rakamına ulaşarak elektrikli C-SUV segmentinde pazar lideri konumunu sürdürdüğü kaydedildi. Togg'un Zeytinburnu'ndaki araç test sürüşü ve teslimat mağazasında da teslimatlar hız kesmeden devam ediyor. Togg çekilişine katıldıklarını ama çıkmadığını belirten bir vatandaş, "Arkadaşlarım aldı, çok memnunlar. Ben de buraya geldim, belki almaktan vazgeçen olur diye. Ama maalesef kimse vazgeçmemiş. Aracın fiyatı gayet normal" şeklinde konuştu.
ENERJİ GİRİŞİMLERİNE DESTEK
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği koordinatörlüğünde, İTÜ ARI Teknokent iş birliğinde, enerji sektörüne yönelik proje geliştiren girişimleri desteklemek amacıyla başlatılan 'Enerjim Sensin Hızlandırma Programı'na 2023 yılı başvuru süreci başladı. 4 Eylül'e kadar başvuruların alınacağı program sonunda başarılı olan girişimler, Enerjim Sensin Demo Günü'nde 800 bin ve Big Bang Startup Challenge sahnesinde 1 milyon lira ödül kazanabilecek. Seçilen girişimler Big Bang Startup Challenge'ın 342 milyon lira değerinde ödül havuzundan da faydalanabilecek.