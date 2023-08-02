Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Sıfır otoya takip sistemi! Sorumlu ilan siteleri denetime tabi tutulacak

Otomotiv sektöründe fiyatların geri çekilmesi için yeni formüller üreten Ticaret Bakanlığı, sıfır araçların stok durumunu takip etmek için yeni bir sistem kuruyor. Sağlık ve ilaçta uygulanan ürün takip sistemi gibi bir elektronik uygulama yapılacak.
Otomotiv sektöründe fiyatların geri çekilmesi için yeni formüller üreten Ticaret Bakanlığı, sıfır araçların stok durumunu takip etmek için yeni bir sistem kuruyor. Sağlık ve ilaçta uygulanan ürün takip sistemi gibi bir elektronik uygulama yapılacak.
Otomobil ithal edildiğinde ya da fabrikada banttan indikten sonra müşteriye ulaşana kadar takip edilecek. Aracın ne kadar sürede bayiye, müşteriye ulaştığı gibi süreçlerin hepsi elektronik sistemde yer alacak. Böylelikle bayilerin stokçuluk yapmasının önüne geçilecek.
İlanda yer alan isim gerçek kişi olacak. Kişinin gerçek ya da tüzel kişi olduğunun doğrulamasını ilan siteleri yapacak.
İlanlarda yanlış bilgilendirme yapanlara ve ilan sitesine cezai müeyyide uygulanacak ya da ilana erişim engeli gelecek. İlan uygulaması konutlar için de geçerli olacak.
AL-SATÇILARA CEZA
Vekaletle bir yakının üzerine kayıt yaptırarak al-sat yapan kişilere de sıkı takip geliyor. 3 araçtan fazla satış yapma sınırını aşanlara da ceza kesilecek.