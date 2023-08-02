Memura 2 yıllık zam: Toplu sözleşme görüşmeleri başladı! Toplantıda ne konuşuldu? Hangi mesajlar verildi?

DAHA İŞLEVSEL KPDK Bütçede kamu personeline ayrılan payı artırdıklarını kaydeden Işıkhan, "Kamudaki iş ve istihdam alanlarını sürekli geliştirdik. 2002'de 2.5 milyon olan kamu personelimizin sayısı bugün 5 milyonun üzerine çıkmış durumda. Bütçeden kamu personeline ayrılan pay 2002'de yüzde 18 iken, bugün yüzde 27'yi aşmış durumda. Hükümetimiz bu zor dönemde emeklilerimizi ve emekçilerimizi enflasyonun tahribatlarından uzak tutmak için bütçe limitlerini zorlayarak adımları atmıştır. Çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi, refah artışından da ciddi bir pay vermiş olduk" dedi.

Birinci dereceye ulaşan tüm memurların 3600 ek göstergeden yararlanacağı bir düzenleme yapacaklarını belirten Işıkhan, şöyle konuştu: "Maaş artışlarını sadece toplu sözleşme hükümlerine göre yapmadık. Normal artışlara ek olarak refah payı ile artışları sürdürdük. Kadınların çalışma hayatının her alanında var olması temel hedeflerimizden bir tanesi. Bu konuda önemli çalışmalar yaptık. Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirmek, istihdam ve büyüme oranlarımızı artırmak için yürüyüşümüzü hep birlikte sürdüreceğiz."