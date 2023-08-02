Memura 2 yıllık zam: Toplu sözleşme görüşmeleri başladı! Toplantıda ne konuşuldu? Hangi mesajlar verildi?

Memur ve memur emeklilerinin 2 yıllık zam oranının netleşeceği toplu sözleşme görüşmeleri dün başladı. Görüşmelere başkanlık yapan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi çalışmalarımızı, tarafları optimal düzeyde memnun edecek şekilde sonuçlandırmayı hedefliyoruz" dedi.
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Bütçede kamu personeline ayrılan payı artırdıklarını kaydeden Işıkhan, "Kamudaki iş ve istihdam alanlarını sürekli geliştirdik. 2002'de 2.5 milyon olan kamu personelimizin sayısı bugün 5 milyonun üzerine çıkmış durumda. Bütçeden kamu personeline ayrılan pay 2002'de yüzde 18 iken, bugün yüzde 27'yi aşmış durumda. Hükümetimiz bu zor dönemde emeklilerimizi ve emekçilerimizi enflasyonun tahribatlarından uzak tutmak için bütçe limitlerini zorlayarak adımları atmıştır. Çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi, refah artışından da ciddi bir pay vermiş olduk" dedi.