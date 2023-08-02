ASCE GYO halka arz borsada ne zaman işlem görecek? ASCE GYO halka arz eşit mi oransal mı, kaç lot verir?

ASCE GYO'nun halka arz tarihleri belli oldu. ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, halka arz ediliyor. 560 milyon TL ödenmiş sermayesi bulunan şirket için 27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde talep toplanıyor. Peki, ASCE GYO halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı? ASCE GYO halka arz hangi bankalar, borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar!

SONUÇLAR AÇIKLANDI! ASCE GYO halka arz sonuçları açıklandı. Halka arza 1.356.351 yatırımcı katılmış, 1.320.135 yatırımcının talebi geçerli olmuştur. Bu sonuçlara göre bireysel yatırımcılara 100 adet (1.260 TL) pay dağıtılacaktır. Halka arza 2,24 kat talep gelmiştir. ASCE GYO HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK? Halka arzda ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin hisseleri 3 Ağustos 2023 tarihinde işlem görmeye başlayacak. Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından gerçekleştirilecek olan halka arzda, her biri 1 TL nominal değerde 165 milyon pay halka arz edilecek ve halka açıklık oranı yüzde 25,04 olacak.