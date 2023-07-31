MTV SON ÖDEME TARİHİ UZATILDI MI, NE ZAMANA KADAR UZATILDI? MTV ödemesi nasıl yapılır? 2023 GİB MTV borç sorgulama ekranı!

Son dakika... Her yıl 2 taksitle ödenen MTV ödemelerinde son gün tarihi değişti. PEKİ MTV son ödeme tarihi uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı? MTV ödemesi nasıl yapılır?

MTV SON ÖDEME TARİHİ UZATILDI MI?

Gelir vergisi ile motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi 4 Ağustos'a kadar uzatıldı.

EK MTV DETAYLARI NELER?

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, araç alım - satımında ek vergi sorumluluğu, kanunun yürürlük tarihine göre belirleniyor. Kanunun yürürlüğe girdiği 15 Temmuz'dan önce yapılan devir işlemleri için aracı alan, sonrasında yapılan satışlar için aracı satan sorumlu olacak.

Taslak metinde verilen örnekte, 15 Mayıs 2023'te yani kanun çıkmadan aracını devreden otomobil sahibi değil, aracı alan kişi ek vergiden sorumlu olacak. Yine 21 Ağustos 2023'te yani kanun çıktıktan sonra aracını satan bir kişi ek vergiyi kendisi ödeyecek.