Ağustos ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 1-2-3-4 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! e-Devlet sorgulama ekranı!

Her ayın farklı tarihlerinde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşlarının, Ağustos ayında yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli kişiler bulunan hanelere verilen evde bakım maaşlarından her yıl yüzbinlerce aile faydalanabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?
Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor.
Buna göre; Evde bakım maaşları 15 Ağustos'tan itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacak.
SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ ARTIRILDI
Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1997 TL'den 2 bin 348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2 bin 392 TL'den 2 bin 811 TL'ye yükseldi.