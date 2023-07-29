Bayraktar, 10 farklı temada başvuru yapılabilen TEKNOFEST Girişim Yarışması 'na ilişkin şu bilgileri verdi: "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz kapsamında prototiplerin ürüne dönüşmesi, ülkemize kazandırılması ve ticarileşmesi kritik öneme sahip. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Ankara ve İzmir'de düzenleyeceğimiz TEKNOFEST'lerde Girişim Yarışması formatı kurguladık. Girişim Yarışması'na 2018 yılından itibaren TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'na başvuran tüm yarışmacılarımız başvurabiliyor . "

TEKNOFEST Girişim Yarışması'nın yarışmacılara olan katkısına değinen Bayraktar, "Yarışmacılar, süreçte prototiplerini geliştiriyorlar. Ama bunun ticarileşmesi ve gelişmesi noktasında belli başlı şeylere dikkat edilmesi gerekiyor. Biz yarışmacılara bir girişimci gibi düşünme kabiliyeti vermek istiyoruz" dedi. Bayraktar, yarışmada başvuruları 'Ön Kuluçka' ve 'Hızlandırma' kategorilerinde alacaklarını, her temanın en iyi 3 'Ön Kuluçka' takımına 75 bin, en iyi 3 'Hızlandırma' kategorisindeki takımına da 150 bin lira ödül vereceklerini belirtti.