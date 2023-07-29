1.975 TL’lik ekstra ödeme hesaplara geçti! Emekliye müjdeli duyuru saat 08.59’da yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine ödeme jesti

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği haber nihayet geldi. Bugün sabah saatlerinden itibaren Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan emeklilerin 2023 Temmuz zam farkı ödemeleri gerçekleştirilmeye başlandı. Bu ödemeler milyonlarca memur emeklisini ilgilendiriyor. Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar bugün sabah saatleri itibarıyla hesaplarından maaş farklarını çekebilecek. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak 2 milyon emekliye en az bin 945 lira 42 kuruş tutarında zam farkı yatırılacak. Şimdi gözler gelecek ayın ödeme takvimine çevrildi.