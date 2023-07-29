1.975 TL’lik ekstra ödeme hesaplara geçti! Emekliye müjdeli duyuru saat 08.59’da yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine ödeme jesti

Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az bin 945 lira 42 kuruş tutarında zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 5 bin 926 lira 26 kuruşluk ödeme yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Emekli Sandığı (4/1-(c)) kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan Fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2023 tarihinde ödenecektir."

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU? Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.

Yüzde 25 zamla birlikte 2000 öncesi SSK emeklilerinde 6 bin 93 lira olan en düşük emekli aylığı 7 bin 616 lira, SSK 2000 sonrası 3 bin 776 lira olan en düşük emekli aylığı 4 bin 720 lira çıktı.