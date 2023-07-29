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1.975 TL'lik ekstra ödeme hesaplara geçti! Emekliye müjdeli duyuru saat 08.59'da yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine ödeme jesti

Uzun süredir emekli vatandaşlar tarafından merakla beklenen maaş farkı ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklamasıyla birlikte nihayet başladı. Temmuz dönemi zam farkları, emekli maaşlarına önemli bir katkı sağlayarak mali durumlarını düzeltmeye yönelik bir adım olarak kabul ediliyor. Memur emeklileri, dul ve yetimler de dahil olmak üzere, yaklaşık 2 milyon kişinin beklediği yüzde 25 zam ile oluşan maaş farkları, dün itibariyle emekli vatandaşların hesaplarına aktarılmaya başladı.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 10:33 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 10:33
1.975 TL’lik ekstra ödeme hesaplara geçti! Emekliye müjdeli duyuru saat 08.59’da yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine ödeme jesti

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği haber nihayet geldi. Bugün sabah saatlerinden itibaren Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan emeklilerin 2023 Temmuz zam farkı ödemeleri gerçekleştirilmeye başlandı. Bu ödemeler milyonlarca memur emeklisini ilgilendiriyor. Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar bugün sabah saatleri itibarıyla hesaplarından maaş farklarını çekebilecek. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak 2 milyon emekliye en az bin 945 lira 42 kuruş tutarında zam farkı yatırılacak. Şimdi gözler gelecek ayın ödeme takvimine çevrildi.

HESAPLARA GEÇİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırıldığı belirtildi.

MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ BUGÜN BAŞLIYOR! | VİDEO

EN AZ 1.975 TL

Yüzde 25'lik Temmuz zammıyla en düşük memur maaşı 7 bin 901 lira 66 kuruşa çıktı. En düşük maaşta bin 945 lira 42 kuruşluk artış yaşandı.

Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az bin 945 lira 42 kuruş tutarında zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 5 bin 926 lira 26 kuruşluk ödeme yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emekli Sandığı (4/1-(c)) kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan Fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2023 tarihinde ödenecektir."

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.

Yüzde 25 zamla birlikte 2000 öncesi SSK emeklilerinde 6 bin 93 lira olan en düşük emekli aylığı 7 bin 616 lira, SSK 2000 sonrası 3 bin 776 lira olan en düşük emekli aylığı 4 bin 720 lira çıktı.


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