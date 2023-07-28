Borsa günü rekor seviyeden tamamladı: Toplam işlem hacmi 167,6 milyar lira

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 211,17 puan artarken, toplam işlem hacmi 167,6 milyar lira rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 6,24 ve holding endeksi yüzde 3,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,55 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,20 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD'de kişisel tüketim harcamaları verileri, enflasyon baskılarının hafiflediğini gösterirken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izlendi.