Limanlara gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayısında ilk 6 ayda rekor!

BUR'ADA' YER YOK

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı, 3 bin nüfuslu Avşa Adası tatilcilerin akınına uğradı. Denizi, kumu ve güneşiyle, özellikle İstanbul ve Bursa'da yaşayanların uğrak noktası olan Avşa'da tatilci sayısı 200 bine ulaştı.

AVŞA'YA BÜYÜK İLGİ

Deniz otobüsü, feribot ve Ro- Ro seferlerinin artırıldığı adada boş otel ve pansiyon kalmadı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "İlçemiz ve adalarındaki toplam nüfus sayısı yaklaşık 10 bin. Şu anda 250 bin kişiyi ağırlıyoruz. Bunların 200 bini Avşa'da tatil yapıyor. Belediye olarak buradaki ekip sayımızı artırıp, 24 saat aralıksız hizmet veriyoruz. Yaşanan yoğunluk nedeniyle günde 2 olan deniz otobüsü sefer sayısı hafta sonları 11'e çıkarıldı. Ro-Ro seferleri de aynı şekilde arttı. Tatilciler sıkıntı yaşamasın diye, çevre ilçelerden Avşa'ya deniz yoluyla ek olarak yiyecek, içecek ve giyecekler getiriliyor" dedi. Adanın su ihtiyacının ise denizden karşılandığını söyleyen Aksoy, "Avşa'da su ihtiyacı, arıtılan deniz suyundan karşılanıyor. Avşa'ya şu anda günde 6 bin 500 ton su arıtıp veriyoruz" diye konuştu.