Limanlara gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayısında ilk 6 ayda rekor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, limanlara gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayısında yılın ilk 6 ayında rekor kırıldığını belirterek, "Dünyada yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle turizm sektörü sıkıntılı günler yaşadı.
Ancak ülkemiz turizmde bu olumsuzluklara rağmen talep gören ülke oldu" ifadesini kullandı. Bakan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı: "Haziran'da limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.8 artışla 140 oldu. Haziran'da limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58.2 artışla 183 bin 407'e ulaştı. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.5 artışla 420, limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88.8 artışla 482 bin 925 oldu."
BUR'ADA' YER YOK
Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı, 3 bin nüfuslu Avşa Adası tatilcilerin akınına uğradı. Denizi, kumu ve güneşiyle, özellikle İstanbul ve Bursa'da yaşayanların uğrak noktası olan Avşa'da tatilci sayısı 200 bine ulaştı.
AVŞA'YA BÜYÜK İLGİ
Deniz otobüsü, feribot ve Ro- Ro seferlerinin artırıldığı adada boş otel ve pansiyon kalmadı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "İlçemiz ve adalarındaki toplam nüfus sayısı yaklaşık 10 bin. Şu anda 250 bin kişiyi ağırlıyoruz. Bunların 200 bini Avşa'da tatil yapıyor. Belediye olarak buradaki ekip sayımızı artırıp, 24 saat aralıksız hizmet veriyoruz. Yaşanan yoğunluk nedeniyle günde 2 olan deniz otobüsü sefer sayısı hafta sonları 11'e çıkarıldı. Ro-Ro seferleri de aynı şekilde arttı. Tatilciler sıkıntı yaşamasın diye, çevre ilçelerden Avşa'ya deniz yoluyla ek olarak yiyecek, içecek ve giyecekler getiriliyor" dedi. Adanın su ihtiyacının ise denizden karşılandığını söyleyen Aksoy, "Avşa'da su ihtiyacı, arıtılan deniz suyundan karşılanıyor. Avşa'ya şu anda günde 6 bin 500 ton su arıtıp veriyoruz" diye konuştu.
MÜZEKART 60 TL
Türkiye'nin eşsiz güzelliğe sahip ören yerlerini ve müzelerini sınırsız ziyaret etme imkanı sağlayan Müzekart'ın fiyatı sabit tutuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze ve ören yerlerine sınırsız ziyaret imkanı sağlayan Müzekart fiyatının bu yıl da 60 lira olacağını duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, ülke genelindeki 350'yi aşkın müze ve ören yerine sınırsız ziyaret olanağı sağlayan Müzekart fiyatının, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla sabit bırakıldığı belirtildi. Ayrıca 1 Ağustos'tan itibaren müze ve ören yerlerine ziyaretlerin sadece Müzekart ile yapılabileceği kaydedildi. Müzekart, 'Türkiye Müzeleri' mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla temin edilebiliyor.