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    Limanlara gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayısında ilk 6 ayda rekor!

    İlk 6 ayda limanlarımıza 420 kruvaziyer gemiyle yaklaşık 483 bin turist geldi, rekor kırıldı. İşte sizler için derlediğimiz 17 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    ’Sea’hat rekoru

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, limanlara gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayısında yılın ilk 6 ayında rekor kırıldığını belirterek, "Dünyada yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle turizm sektörü sıkıntılı günler yaşadı.

    Ancak ülkemiz turizmde bu olumsuzluklara rağmen talep gören ülke oldu" ifadesini kullandı. Bakan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı: "Haziran'da limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.8 artışla 140 oldu. Haziran'da limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58.2 artışla 183 bin 407'e ulaştı. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.5 artışla 420, limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88.8 artışla 482 bin 925 oldu."

    BUR'ADA' YER YOK
    Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı, 3 bin nüfuslu Avşa Adası tatilcilerin akınına uğradı. Denizi, kumu ve güneşiyle, özellikle İstanbul ve Bursa'da yaşayanların uğrak noktası olan Avşa'da tatilci sayısı 200 bine ulaştı.

    AVŞA'YA BÜYÜK İLGİ
    Deniz otobüsü, feribot ve Ro- Ro seferlerinin artırıldığı adada boş otel ve pansiyon kalmadı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "İlçemiz ve adalarındaki toplam nüfus sayısı yaklaşık 10 bin. Şu anda 250 bin kişiyi ağırlıyoruz. Bunların 200 bini Avşa'da tatil yapıyor. Belediye olarak buradaki ekip sayımızı artırıp, 24 saat aralıksız hizmet veriyoruz. Yaşanan yoğunluk nedeniyle günde 2 olan deniz otobüsü sefer sayısı hafta sonları 11'e çıkarıldı. Ro-Ro seferleri de aynı şekilde arttı. Tatilciler sıkıntı yaşamasın diye, çevre ilçelerden Avşa'ya deniz yoluyla ek olarak yiyecek, içecek ve giyecekler getiriliyor" dedi. Adanın su ihtiyacının ise denizden karşılandığını söyleyen Aksoy, "Avşa'da su ihtiyacı, arıtılan deniz suyundan karşılanıyor. Avşa'ya şu anda günde 6 bin 500 ton su arıtıp veriyoruz" diye konuştu.



    MÜZEKART 60 TL
    Türkiye'nin eşsiz güzelliğe sahip ören yerlerini ve müzelerini sınırsız ziyaret etme imkanı sağlayan Müzekart'ın fiyatı sabit tutuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze ve ören yerlerine sınırsız ziyaret imkanı sağlayan Müzekart fiyatının bu yıl da 60 lira olacağını duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, ülke genelindeki 350'yi aşkın müze ve ören yerine sınırsız ziyaret olanağı sağlayan Müzekart fiyatının, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla sabit bırakıldığı belirtildi. Ayrıca 1 Ağustos'tan itibaren müze ve ören yerlerine ziyaretlerin sadece Müzekart ile yapılabileceği kaydedildi. Müzekart, 'Türkiye Müzeleri' mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla temin edilebiliyor.



        Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla, ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5 lira ve LPG'de 4 lira artırıldı. Böylece, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 7,5265 lira, 98 oktan kurşunsuz benzinin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,8899 lira olacak. Motorinin litresi üzerinden 7,0559 lira, LPG üzerinden de 5,7780 lira ÖTV alınacak. İstasyonlarda benzinin litresi yaklaşık 34 lira oldu. Motorinin litresi ise 32.60 liraya çıktı.

        YÜZDE 224 DOĞRU DEĞİL
        Doğalgaz üzerinden alınan ÖTV tutarında da artışa gidildi. ÖTV tutarı, standart metreküp başına doğalgazda 0,0747 lira oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarındaki "Doğalgaza yüzde 224 oranında zam" yapıldığına dair haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı. EPDK, m3 fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış olduğunu bildirdi.

        1 GÜNDE 207 BİN KİŞİYİ AĞIRLADI
        Antalya Havalimanı'nda önceki gün 207 bin 84 yolcu sayısıyla tüm zamanların rekoru kırıldı. Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından, "15 Temmuz Cumartesi günü Antalya Havalimanı'mız 97 bin 900'ü dış hat gelen yolcu olmak üzere toplam 207 bin 84 yolcuyla tüm zamanların yolcu trafiği rekorunu kırdı. Ülkemizin göz bebeği, turizmin başkenti Antalya'mızda hedeflerimizi yükseltmeye, rekorlar kırmaya devam edeceğiz" paylaşımında bulundu. Öte yandan, aynı gün havalimanından bin 164 uçuş gerçekleştiği öğrenildi.

        İHRACATLARI ZİRVE YAPTI
        Sanayi bünyesindeki 7 sektör, tüm zamanların en yüksek Ocak-Haziran ihracatına imza attı. Deri ve mamulleri 1.3 milyar, otomotiv endüstrisi 17.3 milyar, elektrik ve elektronik 7.9 milyar, makine ve aksamları 5.5 milyar, mücevher 3.4 milyar, savunma ve havacılık 2.4 milyar, iklimlendirme sanayii de 3.6 milyar dolarlık dış satıma imza attı.

        28 BİN KİŞİYE İSTİHDAM FIRSATI
        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mayıs'ta bin 503 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 83 milyar 424 milyon lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 27 bin 938 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. 294 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bunların sabit yatırım tutarı da 5.5 milyar lira oldu.

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        Haberler Ekonomi Limanlara gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayısında ilk 6 ayda rekor!
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