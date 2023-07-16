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    Başkan Erdoğan imzaladı! Torba yasa Resmı Gazete’de

    Memur ve emekli zamlarıyla birlikte bazı vergi düzenlemeleri içeren torba yasa yürürlüğe girdi. Ek MTV gelirken, kanuna göre, konut kiralarında uygulanacak kira bedelini yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı. Ev sahipleri bu süre içinde yüzde 25'den fazla zam yapamayacak.

    Torba yasa Resmı Gazete’de

    En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını içeren ve bazı vergi artışlarını öngören kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanuna göre, tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8 bin 77 lira) ilave ödeme yapılacak.



    Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri, yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 zam alacak. Kanun kapsamında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere bir defaya mahsus olmak üzere ek MTV uygulanacak.



    Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar olacak. Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek, ilk taksit ağustos ayının sonuna kadar ödenecek, ikinci taksidin ise kasım sonuna kadar ödenmesi gerekecek.



        Kanuna göre, konut kiralarında uygulanacak kira bedelini yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı. Ev sahipleri bu süre içinde yüzde 25'den fazla zam yapamayacak. Kovid- 19 hastalığının Türkiye'de yayılmasını önlemek amacıyla kanunlar kapsamında verilen ve 9 Kasım 2022 tarihinden önce tahsil edilen idari para cezalarının iade edilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

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        Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan imzaladı! Torba yasa Resmı Gazete’de
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