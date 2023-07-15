Başkan Erdoğan'ın Körfez turuna, DEİK 200 iş insanıyla çıkarma yapacak: "Yeni ihracat rekorlarının ayak sesleri"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK, Körfez turu kapsamında Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Suudi Arabistan, Katar ve BAE'de iş forumu düzenleyecek.
Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu 17 Temmuz'da Cidde'de, Katar-Türkiye İş Forumu 18 Temmuz'da Doha'da, BAE-Türkiye İş Forumu da 19 Temmuz'da Abu Dabi'de gerçekleştirilecek.
"YENİ İHRACAT REKORLARININ AYAK SESLERİNİ DUYUYORUZ"
DEİK Başkanı Olpak, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede Başkan Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında, iş dünyasıyla Körfez ülkelerine çıkarma yapacaklarını söyledi.
Büyük iş birliği fırsatları barındıran bölgede yapacakları iş forumları ve toplantılar için iş insanlarından çok yoğun ilgi olduğunu belirten Olpak, "Bu ilgi doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızla birlikte üç günde üç ülkeye, DEİK olarak büyük gövdeli özel bir uçakla, 200'den fazla iş insanımızdan oluşan dev bir ticaret kervanıyla hareket ediyoruz. Çok verimli görüşmeler gerçekleştirmeyi beklediğimiz turda, müteahhitlik, konut, dijital teknolojiler, enerji, turizm, sağlık, gıda, tarım, ulaşım, finans gibi sektörlerde milyarlarca dolarlık iş birliği anlaşmalarının görüşülmesini bununla birlikte kısa vadede karşılıklı yatırımların da önemli ölçüde artacağını öngörüyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.
Olpak, bunun ilk adım olarak Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığında İstanbul'da yapılan toplantıda 16 anlaşma imzalandığına işaret ederek, "Hedeflediğimiz iş birlikleri, bölgedeki tüm ülkelerle karşılıklı ticaret hacimlerimizi de çok daha yükseğe taşıyacaktır. Önümüzdeki dönem için yeni ihracat rekorlarının ayak seslerini duyuyoruz." ifadesini kullandı.
"ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE YATIRIM YAPMAK İSTİYORUZ"
Bu üç ülkeyle tarihsel, coğrafi ve kültürel anlamda geçmişten gelen güçlü bağlara dikkati çeken Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Katar ile ilişkilerimiz hep iyiydi. Önce BAE, sonra Suudi Arabistan ile geçen yıldan bu yana aramızda tekrar olumlu şekilde değişen diyalog ve dostluk köprüsü ekonomik ilişkilerimize de hızla olumlu yansımaya başladı. Şimdi yeni bir dönemin kapılarını birlikte aralarken, ikili ekonomik ilişkilerin tekrar canlandığını, hatta eski günleri de geride bırakarak daha sıcak ve kuvvetli iş birlikleri oluştuğunu görüyoruz. Geçtiğimiz çarşamba günü Suudi Arabistan'ın Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Sayın Majid Al Hogail ve Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'ın tam gün katılımıyla DEİK'te Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu ve Yuvarlak Masa Toplantısı'nı, sektörel oturumları ve iş görüşmelerini gerçekleştirmiştik. Günün sonunda da 16 iş anlaşması imzalayarak çok verimli bir sonuç aldık. Üç ülkeyi kapsayan ziyaretimizde ise Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerimizde yeni ortak hedeflere ulaşabilmek için çok daha kapsamlı adımlar atacağız."