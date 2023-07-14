E-bordro yayınlandı mı? Seyyanen zam bordroda gözükür mü? TEMMUZ 2023 E-DEVLET E-BORDRO SORGULAMA EKRANI!

2023 Temmuz ayında gerçekleşen zamla birlikte zamlı maaşlarını bekleyenler e-Bordro'nun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Memur zammının yasalaşmasıyla birlikte, seyyanen zamlı memur maaşlarının bordroda gözüküp gözükmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki E-bordro yayınlandı mı? Seyyanen zam bordroda gözükür mü?
2023 TEMMUZ EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI YASALAŞACAK
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık yüzde 25 zam Meclis'ten geçti. 2023 Temmuz ve 2024 Ocak ayı arasında uygulanacak emekli ve memur maaşları için yapılan zam paketi Meclis'te kabul edildi. En düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olacak. Tüm memur maaşlarına 8077 lira seyyanen zam uygulanacak.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. Bu rakam refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammı olurken memur emeklisi zammı da yüzde 17,55 olarak kayıtlara geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı sonrası ekonomi yönetimi bütçe çalışmasını gerçekleştirdi.
Buna göre SSK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 5,23, memur emeklisine yüzde 7,45 refah payı artışı yapıldı ve yeni emekli zammı oranı yüzde 25 oldu.
Düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
E-BORDRO YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANIR?
Memur maaşları her ayın 15'inde yatırılıyor. e-Devlet üzerinden erişime açılan memur maaşı bordroları ise maaş gününden bir gün önce yayınlanıyor.