Türkiye'de süt üretimi 14 yılın zirvesine ulaştı! TÜİK verileri açıkladı: Mayıs ayında toplanan süt miktarı 944 bin 349 ton

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) derlenen verilere göre, ticari işletmelerce toplanan süt miktarı mevsimsel etkilerle bu yılın 5 ayında dalgalı bir seyir izledi.
14 YILIN ZİRVESİ
Ocakta 874 bin 67 ton olan rakam, şubatta 793 bin 384 ton, martta 911 bin 760 ton ve nisanda 879 bin 602 ton oldu. Mayıs ayına gelindiğinde ise yükselişini hızlandıran toplanan süt miktarı, serinin açıklandığı 2010 yılından bu yana aylık bazdaki en yüksek seviyesi olan 944 bin 349'a çıktı. Böylece toplanan süt miktarı, son 14 yılın zirvesini görmüş oldu.
Söz konusu miktar, geçen yıl da dalgalı bir seyir izlemişti. Mayıs 2022'de 891 bin 709 tona kadar yükselen ticari işletmelerce toplanan süt miktarı, yılın ikinci yarısında düşüşe geçerek kasımda 718 bin 166 tona kadar gerilemişti.