Türkiye'de süt üretimi 14 yılın zirvesine ulaştı! TÜİK verileri açıkladı: Mayıs ayında toplanan süt miktarı 944 bin 349 ton

Coşkun, çiğ süt üretiminin, 2020 yılında 23,5 milyon ton iken 2021'de 23,2 milyon tona, 2022'de ise 21,6 milyon tona gerilediğini ifade etti. Sanayi tarafından 2020'de 9,84 milyon ton inek sütü toplandığını belirten Coşkun, 2021'de bu rakamın 10,05 milyon tona çıktığını, 2022'de ise 9,75 milyon tona gerilediğini aktardı. Coşkun, 2022'nin hem üretilen süt miktarı hem de sanayi tarafından toplanan inek sütü miktarı açısından diğer yıllara göre düşük olduğuna dikkati çekti.