TOKİ açık arttırma ne zaman, saat kaçta? TOKİ açık artırma hangi illerde yapılacak, başvuru şartları neler? 42 il: İstanbul, Ankara...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 42 ilde açık arttırma yöntemi ile konut satışı yapacak. Vatandaşlar konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecek. Ev sahibi olmak isteyenler duyurunun detaylarını merak ediyor. Peki TOKİ açık arttırma ne zaman, saat kaçta? TOKİ açık artırma hangi illerde yapılacak, başvuru şartları neler?
TOKİ AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2023?
TOKİ 42 ilde satacağı toplam 182 konut için 1 Ağustos günü saat 10.30'da açık arttırma yapacak. Müzayede Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.
Ayrıca internetten (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.
TOKİ AÇIK ARTIRMA HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Zonguldak.