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    • Ekonomi
    • 13.07.2023 11:12
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    • 13.07.2023 11:13
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    TOKİ açık arttırma ne zaman, saat kaçta? TOKİ açık artırma hangi illerde yapılacak, başvuru şartları neler? 42 il: İstanbul, Ankara...

    TOKİ açık artırma günü ve saati merak ediliyor. 42 ilde açık artırma usülüyle konut satışı yapılacağının duyurulmasının ardından araştırmalar hızlandı. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konutların fiyatları 568.263 TL ile 4.500.000 TL arasında değişiyor. Peki TOKİ açık artırma hangi illerde yapılacak, başvuru şartları neler? TOKİ açık arttırma ne zaman, saat kaçta?

    TOKİ açık arttırma ne zaman, saat kaçta?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 42 ilde açık arttırma yöntemi ile konut satışı yapacak. Vatandaşlar konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecek. Ev sahibi olmak isteyenler duyurunun detaylarını merak ediyor. Peki TOKİ açık arttırma ne zaman, saat kaçta? TOKİ açık artırma hangi illerde yapılacak, başvuru şartları neler?

    TOKİ AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2023?

    TOKİ 42 ilde satacağı toplam 182 konut için 1 Ağustos günü saat 10.30'da açık arttırma yapacak. Müzayede Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

    Ayrıca internetten (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

    TOKİ AÇIK ARTIRMA HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

    Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Zonguldak.

        TOKİ AÇIK ARTIRMA ŞARTLARI NELER?

        Satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecekler. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular ve teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecek.
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        Türk Telekom
        Haberler Ekonomi TOKİ açık arttırma ne zaman, saat kaçta? TOKİ açık artırma hangi illerde yapılacak, başvuru şartları neler? 42 il: İstanbul, Ankara...
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