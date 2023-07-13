Seyyanen bir kerelik mi yatacak, her ay verilecek mi? Memur Seyyanen zam ne zaman yatacak 2023? Seyyanen zam kimleri kapsıyor?

Memur maaşlarının yatırılmasına çok az bir zaman kaldı. Memurlar bu sene enflasyonun yanında seyyanen zam da alacak. Böylelikle 8 bin 77 TL artış yaşanacak. Peki, Memur Seyyanen zam ne zaman yatacak 2023? Sadece bir kerelik mi yatacak, her ay verilecek mi? Seyyanen zam kimleri kapsıyor? İşte detaylar...
SEYYANEN ZAM BİR KERELİK Mİ, HER AY YATACAK MI?
Milyonlarca memurun beklediği zam enflasyon oranlarına göre netleşti. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 17,55 oldu. Seyyanen zam bir kerelik olmayacak. Her ay düzenli olarak memurların maaşları seyyanen zamlı şekilde yatacak.
ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı için ek teklif sunuldu. Emeklilerin zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi. En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkaran teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.