Karavan turizminde patlama: Her bütçeye göre seçenek!

Pandemi döneminde yıldızı parlayan, pek çok ünlü ismin de gözdesi haline gelen karavan tatili bu yaz da büyük talep görüyor. Yaz tatili dönemine denk gelen 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle bu sene karavana olan talep geçen yıla göre 3 kat arttı.

Bayram tatilinde dolan karavan kamplarında hâlâ yoğunluk yaşanırken, kiralama ya da satın alma yapmak isteyenlere her bütçeye göre seçenek bulunuyor. Online sitelerde yer alan ilanlarda günlük kiralama fiyatları çekme karavanda 400, motokaravanda bin liradan başlıyor.

İKİNCİ ELİ EN AZ 150 BİN TL

Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Serkan Köksal da karavan kiralarının genellikle sezon, talep düzeyi ve karavanın özelliklerine bağlı olarak değiştiğine işaret ederek, "Genel olarak, günlük kira ücretleri 2 bin liradan başlayıp büyük modellerde 10 bin liraya kadar çıkabiliyor" dedi. Satılık ikinci el karavanların fiyatları hakkında da bilgi veren Köksal, "Marka, model, büyüklük gibi faktörlere bağlı olarak ikinci el karavanların fiyatları 150 bin, O1 belgeli karavanların fiyatı 200 bin, O2 belgeli ruhsata tabi karavanların fiyatı ise 400 bin liradan başlıyor. Bu fiyat aralıkları marka, model gibi unsurlara göre değişebiliyor" diye konuştu.

MERDİVEN ALTINA DİKKAT!

Türkiye'de karavan üretiminin genellikle müşterinin istekleri doğrultusunda özelleştiğini, farklı boyutlarda ve özelliklerde karavanların sunulduğuna dikkati çeken Serkan Köksal, tüketicilerin karavan seçerken, firmaların güvenirliğini araştırması gerektiğinin altını çizdi. Kayıt dışı, merdiven altı karavan üretiminin, genellikle standartlara ve düzenlemelere uymayan, güvenlik ve kalite açısından sorunlu üretim olduğunu belirten Köksal, şöyle konuştu: "Bu tür üretimler genellikle yasal düzenlemeleri ve standardizasyon süreçlerini ihlal eder ve kullanıcılara yönelik potansiyel riskler taşıyabilir."