TEKNOFEST projeleri girişime dönüşüyor! Başvurular 10 Temmuz itibarıyla sona erecek

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan, İstanbul'da Nisan'da 2 milyon 547 bin ziyaretçisi ile rekora imza atan TEKNOFEST, bu yılın ikinci ve üçüncü durağında yeni bir yarışma modeliyle 30 Ağustos-3 Eylül'de Ankara'da, 27 Eylül-1 Ekim'de ise İzmir'de gerçekleştirilecek.
TEKNOFEST'te, Girişim Yarışması modeli ile 10 farklı temada yarışma sonrası girişime dönüştürülmek istenen projelerin gelişimine tanıklık edilecek. TEKNOFEST Girişim Yarışması'na, 2018-2023 yılları arasında TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen yarışmalara başvurmuş lise, üniversite ve üzeri seviyedeki takımlar katılabilecek. Girişim temaları; eğitim, sağlık ve iyi yaşam, ulaşım ve mobilite, tarım, haberleşme ve iletişim, turizm, çevre, enerji ve iklim, uzay, havacılık ve savunma, afet yönetim ile engelsiz yaşam teknolojilerinden oluşuyor.
İŞ FİKRİ OLANLARA ÇAĞRI VAR
İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından 6 yıl önce girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), yılın ikinci çağrı dönemini başlattı. Merkezden yapılan açıklamaya göre, başvurular 31 Temmuz tarihine kadar BTM'nin web adresinden yapılabilecek. Yenilikçi bir iş fikri bulunan ve bu konuda ürün veya ürün çıktılarına sahip olan girişimciler ön kuluçka, şirket sahibi ve satış yapmış girişimciler kuluçka, ikinci veya üçüncü tur yatırım arayışında olan girişimciler ise post kuluçka programına başvurabilecek.
Fikir aşamasındaki girişimcilere yönelik oluşturulan BTM Kamp ise yıl boyunca başvuru kabul etmeyi sürdürüyor. BTM'de eğitim, seminer, birebir danışmanlık, ortak çalışma alanları, uyku odası, oyun odası, ücretsiz çay, kahve, çorba, özel toplantı odaları, ses yalıtımlı toplantı kabinleri gibi birçok nitelikli hizmet girişimcilere tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Dünyada ilk defa bir ticaret odası tarafından kurulan startup merkezi olma özelliğini taşıyan ve 7 gün 24 saat açık olan BTM'de girişimcilere ayrıca yatırımcı eşleştirmeleri ve mentorluk gibi destekler de veriliyor.
DEPREM BÖLGESİNDEN 2.5 MİLYON ADETLİK SATIŞ
Hepsiburada'nın deprem bölgesinde kalıcı refahın tesisine katkı amacıyla Mart'ta başlattığı 'Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü' programının ilk 3 aylık sonuçlarına göre, bölgedeki KOBİ ve esnafın Hepsiburada üzerinden ticaret hacmi 850 milyon liranın üzerine çıktı. Şirket açıklamasına göre, 3 ayda bölgede faaliyet gösteren satıcılar toplam 2.5 milyon adet ürünün satışını gerçekleştirdi. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren ve Hepsiburada platformu üzerinden satış yapan bin 800 girişimci kadın ile kadın kooperatifleri deprem felaketinin ardından ilk 3 ayda 72 milyon liralık net ciro elde etti. İlk 3 ayda bölgede faaliyet gösteren bin yeni işletme e-ticarete başladı.
SIFIRINDAN PAHALI İKİNCİ ELE CEZA
Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil piyasasında yaratılmak istenen arz talep dengesizliği ile birlikte, haksız kazanç sağlama girişimleri ve haksız ticari uygulamalarını yakın takibe aldı. Bu kapsamda ikinci el otomobil satışlarında yeni tedbirleri hayata geçiren Bakanlık, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024'e kadar kısıtlama getirdi. 15 Temmuz tarihinde yürürlüğe girecek olan düzenlemeye uymayan kişilere 300 bin liraya kadar idari para cezası kesilebilecek.
Barış ŞİMŞEK
ŞİMŞEK EKONOMİDE ROTAYI ÇİZDİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomide rotayı çizdi. Şimşek, ekonomi programının 3 temel bileşeninin 'mali disiplinin tesisi, enflasyonun düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma, yapısal reformlar' olduğunu vurguladı. Enflasyon hedefine uyumlu gelirler politikası uygulanacak, kademeli sıkılaştırma sürecek, mali disiplin güçlendirilecek. Tarımsal reformlar, ürün ve işgücü piyasası reformları başta olmak üzere yapısal reformlar hızla yaşama geçirilecek. Enflasyonun tek haneye düşmesi için sıkılaştırıcı para politikası sürerken, gıda enflasyonunu frenlemek için maliyet düşürücü uygulamalar gelecek.
Hazal ATEŞ
MEMURA EK BORDRO
Bu ay en düşük memur maaşı 22 bin, ortalama maaş 25 bin lirayı aşarken, ilave zam tutarı ek bordro olarak yansıyacak. Tüm kamu personeline yüzde 17.55 artışa ek olarak 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8 bin 77 lira) ilave ödeme yapılacak.
8 bin 77 liralık seyyanen zamma ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlanacak. Teklifin yasalaşmasının ardından memur zammı hesaplara geçecek. Yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra Bakanlık genelgesi yayınlanacak.
Hazal ATEŞ