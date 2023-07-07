TEKNOFEST projeleri girişime dönüşüyor! Başvurular 10 Temmuz itibarıyla sona erecek

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan, İstanbul'da Nisan'da 2 milyon 547 bin ziyaretçisi ile rekora imza atan TEKNOFEST, bu yılın ikinci ve üçüncü durağında yeni bir yarışma modeliyle 30 Ağustos-3 Eylül'de Ankara'da, 27 Eylül-1 Ekim'de ise İzmir'de gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST'te, Girişim Yarışması modeli ile 10 farklı temada yarışma sonrası girişime dönüştürülmek istenen projelerin gelişimine tanıklık edilecek. TEKNOFEST Girişim Yarışması'na, 2018-2023 yılları arasında TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen yarışmalara başvurmuş lise, üniversite ve üzeri seviyedeki takımlar katılabilecek. Girişim temaları; eğitim, sağlık ve iyi yaşam, ulaşım ve mobilite, tarım, haberleşme ve iletişim, turizm, çevre, enerji ve iklim, uzay, havacılık ve savunma, afet yönetim ile engelsiz yaşam teknolojilerinden oluşuyor.





İŞ FİKRİ OLANLARA ÇAĞRI VAR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından 6 yıl önce girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), yılın ikinci çağrı dönemini başlattı. Merkezden yapılan açıklamaya göre, başvurular 31 Temmuz tarihine kadar BTM'nin web adresinden yapılabilecek. Yenilikçi bir iş fikri bulunan ve bu konuda ürün veya ürün çıktılarına sahip olan girişimciler ön kuluçka, şirket sahibi ve satış yapmış girişimciler kuluçka, ikinci veya üçüncü tur yatırım arayışında olan girişimciler ise post kuluçka programına başvurabilecek.

Fikir aşamasındaki girişimcilere yönelik oluşturulan BTM Kamp ise yıl boyunca başvuru kabul etmeyi sürdürüyor. BTM'de eğitim, seminer, birebir danışmanlık, ortak çalışma alanları, uyku odası, oyun odası, ücretsiz çay, kahve, çorba, özel toplantı odaları, ses yalıtımlı toplantı kabinleri gibi birçok nitelikli hizmet girişimcilere tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Dünyada ilk defa bir ticaret odası tarafından kurulan startup merkezi olma özelliğini taşıyan ve 7 gün 24 saat açık olan BTM'de girişimcilere ayrıca yatırımcı eşleştirmeleri ve mentorluk gibi destekler de veriliyor.