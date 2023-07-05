Milyonlara yeni maaş: Memurun-emeklinin zam oranı bugün belli oluyor! Hangi formüller gündemde?

Emeklinin, memurun beklediği enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Haziran ayı enflasyonu ile birlikte memurların ve emeklilerin alacakları zamlı maaşlar da belli olacak.

Hemen ardından Meclis'e gelmesi beklenen torba teklifle hem taban maaşlar hem de refah payı yasalaşarak uygulamaya başlayacak. Temmuz'da ödenecek maaşlar zamlı olarak yatırılacak. En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarken; doktor, polis, öğretmen, mühendis aylıklarına göreve göre kademeli artış yapılacak.