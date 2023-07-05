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    Milyonlara yeni maaş: Memurun-emeklinin zam oranı bugün belli oluyor! Hangi formüller gündemde?

    Bugün açıklanacak enflasyon verileri ile birlikte memurların ve emeklilerin zam oranları belli olacak. Yeni torba yasa teklifi ile de taban maaş ve refah payı düzenlemeleri hayata geçirilecek.

    Hazal Ateş
    Takvim
    20 milyona yeni maaş

    Emeklinin, memurun beklediği enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Haziran ayı enflasyonu ile birlikte memurların ve emeklilerin alacakları zamlı maaşlar da belli olacak.

    Hemen ardından Meclis'e gelmesi beklenen torba teklifle hem taban maaşlar hem de refah payı yasalaşarak uygulamaya başlayacak. Temmuz'da ödenecek maaşlar zamlı olarak yatırılacak. En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarken; doktor, polis, öğretmen, mühendis aylıklarına göreve göre kademeli artış yapılacak.



    SEYYANEN ZAM MASADA
    Yüzdelik artışlarla birlikte seyyanen zam da gündemde. Örneğin; maaşı 15 bin lira olan bir memura yüzde 25 zam verildiğinde 18 bin 750 liraya çıkıyor, buna 5 bin lira seyyanen artış eklendiğinde de 23 bin 750 lira oluyor.

    Memurlar ayın 15'inde maaşlarını alıyor ancak en azından 1 hafta öncesinden bordroların hazırlanmış olması gerekiyor. Zamlı maaşın yatması için düzenlemenin bu hafta sonuna Meclis'ten çıkması gerekiyor. Yetişmemesi durumunda ise ek bordro düzenlemesi mümkün oluyor.



        TATİL ÖNCESİ ÇIKACAK
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısında, memura ve emekliye kademeli zammı da içeren torba teklife ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Bakan Işıkhan, bugün açıklanacak 6 aylık enflasyona göre memur ve emeklilerin zam oranının netleşeceğini belirterek, "Meclis tatile girmeden torba yasayı çıkarma çalışmamız sürüyor" dedi.



        TORBADA NELER VAR?
        Torba yasa teklifinde en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emekliye-memura refah payı, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere kademeli artış ve asgari ücret desteği düzenlemeleri yer alacak.

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        Haberler Ekonomi Milyonlara yeni maaş: Memurun-emeklinin zam oranı bugün belli oluyor! Hangi formüller gündemde?
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