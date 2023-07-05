Millet dayanışması paketi Meclis’te! Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeni düzenleme





Yılın başında, 1-3 yaş ve motor hacmi 1.300- 1.600 cc arasında kalan, vergisiz fiyatı 114 bin ila 200 bin lira arasında olan otomobillerin vergisi 4 bin 65 lira, vergisiz fiyatı 200 bin liranın üzerinde olan bir otomobilin MTV'si de 4 bin 435 lira olmuştu. 2018'den önce trafik tescili olan 2017 model 1300-1600 cc motor silindir hacmi olan araçta ise MTV, 2 bin 770 lira olarak belirlenmişti.

KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ 5 PUAN OLARAK UYGULANACAK

Yüzde 20 olan Kurumlar Vergisi (KV) şirketler için yüzde 25'e, banka ve finans kurumlarında ise yüzde 30'a yükseltiliyor. İhracatı teşvik eden kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlar için 1 puan olarak uygulanan Kurumlar Vergisi indirimi, 5 puan olarak uygulanacak.



COVID-19 CEZALARI GERİ ÖDENECEK

Salgında yasaklara uymadığı için kesilen cezaları ödeyen vatandaşlara bu tutar iade edilecek.