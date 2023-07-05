Kurban Bayramı'nda 35 milyon kişi seyahat etti!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda kara, hava ve demiryolunu kullanarak seyahat edenlerin sayısının 35 milyonun üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndan (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil) 3 milyon 288 bin 897, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 796 bin 455, İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan (Osmangazi Köprüsü dahil) 3 milyon 887, Osmangazi Köprüsü'nden 854 bin 224, MalkaraÇanakkale Otoyolu'ndan 162 bin 146, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 173 bin 6, Ankara-Niğde Otoyolu'ndan 795 bin 985, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'ndan 179 bin 971, Bolu Dağı Tüneli'nden de 942 bin 245 araç geçti.

7.9 MİLYON KİŞİ UÇTU

Tüm havalimanlarında 54 bin 124 uçak, 7 milyon 882 binin üstünde yolcu trafiği gerçekleşti. En çok yoğunluk 15 bin 415 uçuş ve 2 milyon 410 bin misafir ile İstanbul Havalimanı'nda oldu. Bayram tatili boyunca demiryollarında ise YHT ile 343 bin 658, ana hat ile 162 bin 863 ve bölgesel trenler ile birlikte de 320 bin 906 olmak üzere toplam 827 bin 427 yolcu taşındı. Terminallerden ve turizm seyahat firmalarından 6 milyon 115 bin 294 kişiye otobüs bileti sağlandı.

YÜZDE 25 ŞARTI KİRACIYI KORUYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira zammı konusunda yüzde 25 sınırı olduğunu belirterek, "Bu kiracıyı koruyan bir şey. Arabuluculuk 1 Eylül'de başlıyor" dedi. Kabine toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Bakan Tunç, kira sözleşmesinden dolayı artırımın yüzde 25'i geçemeyeceğini ifade ederek, "Diyelim yüzde 26 yapmak istedi. Kiracı imzalamaz ama ev sahibi tahliyeye başvurursa onun da gerekçeleri var. Yüzde 25'lik artışı ödemiyorsa o konuda sıkıntı yok. İhtiyaç nedeniyle tahliye zaten yasada var" diye konuştu.



NOTERDE TAŞINMAZ SATIŞI BAŞLADI

Taşınmaz satışlarının tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterliklerde yapılmasını sağlayan uygulama devreye girdi. Hem tapulardaki yoğunluğun giderilmesine hem de nöbetçi noter ile hafta sonları da tüm taşınmazların satışlarının yapılmasına imkân sağlayan uygulama, Bakan Tunç'un katılımıyla Ankara 65. Noter'de ilk taşınmaz satışıyla başladı.

Betül USTA