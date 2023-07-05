1 Temmuz itibarıyla asgari ücret miktarı yüzde 34'lük bir artışla net 11 bin 402 liraya yükseltildi. Yapılan son artışlarla birlikte 65 yaş, dul ve yetim aylığı maaşlarında da artış yaşandı. Peki, 65 yaş (yaşlılık) maaşı ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammı sonrası 65 yaş, dul ve yetim aylığı maaş zammı kaç TL? İşte merak edilenler!
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL olarak uygulanıyor.
1 Temmuz'dan itibaren 3 bin 490 liraya yükseldi.
65 YAŞ, DUL VE YETİM AYLIĞI MAAŞ ZAMMI KAÇ TL?
2023 yılında %75 hisseye göre en düşük dul ve yetim aylığı 4 bin 125 TL'ye yükseldi. 1.375 TL olan %25 oranında ölüm aylığı alan çocuk ise 1.875 TL alıyor. Emekli maaşının 5.500 TL'ye yükselmesiyle dul maaşı da 4.125 TL'ye çıkmıştı. Yetim maaşı ise 2.750 TL olmuştu.