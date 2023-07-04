Kirada arabuluculuk dönemi! İşte yeni sistemin detayları

Kira uyuşmazlıklarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor. Kira tespit, tahliye, uyarlama, kontrat kaynaklı sorunlar, taşınmaz paylaşımı, kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklar, aidata ilişkin davalar zorunlu arabuluculuk sürecine tabi olacak.
İhtilafların tamamı önce arabulucuya gitmek zorunda olup daha sonra dava açılabilecek. Başvuruda ve iki saate kadar olan görüşmelerde ücret alınmayacak. Bu sürenin üzerindeki görüşmelerde asgari ücret tarifesine göre hesaplanacak tutar taraflardan eşit olarak alınacak.
Başvurular dava açılacak yetkili mahkemenin olduğu adliyedeki arabuluculuk bürosuna ya da yetkilendirilen sulh hukuk mahkemelerine yapılacak. Kira artışında arabulucuda uzlaşma sağlanmayıp dava açılması halinde 5 yılı aşmayan sözleşmeler kapsamında üst sınır yüzde 25'i aşamayacak.
Hazal ATEŞ