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    Gözler Meclis'te: Esnafa 5 yıl erkenden emeklilik!

    1 milyon Bağ-Kur’lunun prim gün şartını 7200’e çekecek düzenleme için hazırlıklar sürerken, esnaf gözünü Meclis’e çevirdi. TESK, ‘Esnaf en kısa sürede Meclis’te görüşülmesini bekliyor’ açıklaması yaptı.

    Esnafın gözü Meclis’te

    Yaklaşık 4.7 milyon kişiyi kapsayan EYT düzenlemesinin ardından ikinci reform için hazırlıklar devam ediyor. Küçük esnaf ve çiftçi gibi 1 milyon Bağ- Kur'lunun emeklilik için prim gün şartını SSK'lı çalışanlarla eşitleyecek düzenlemeye yönelik çalışma sürüyor.

    Esnaf ve sanatkarın, prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenerek 7 bin 200 güne inmesi talebinin olumlu karşılandığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın bu konudaki çalışmaların TBMM'de kısa sürede görüşülerek kabul edilmesine kilitlendiğini vurguladı.

    Palandöken, şöyle konuştu: "Artık müjdelerin gerçekleştirilme zamanı. Yapılacak yeni düzenlemeyle norm birliği sağlanarak tüm çalışanlar eşit zamanda emekli olabilecekler. Ayrıca ücretlerde de iyileştirmeye gidilerek en düşük emekli maaşı asgari ücretin altında kalmamalı."

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    Haberler Ekonomi Gözler Meclis'te: Esnafa 5 yıl erkenden emeklilik!
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