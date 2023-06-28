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    • Ekonomi
    • 28.06.2023 14:17
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    • 28.06.2023 14:17
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    18 yaş üstü ehliyeti olanlar dikkat: Direksiyon başında bu hatayı asla yapmayın! 8.200 TL ceza ödersiniz

    Ehliyetsiz araç kullanmanın yanı sıra başkasına ehliyetsiz araç kullandırmak da büyük suç. Ayrıca ehliyet sınıfına uygun olmayan bir araç sürülmesi durumunda da cezalar uygulanıyor. Başkasına ehliyetsiz araç kullandırmanın cezası 8190 TL oldu. Bu önlem sadece sürücülerin kendi ehliyetsiz araç kullanmasını değil başkalarını da bu tehlikeli duruma sürüklemelerini önlemek amacıyla alındı. Öte yandan 2023 yılında ehliyetsiz bir şekilde araç kullandırmanın cezası da belirlendi.

    18 yaş üstü ehliyeti olanlar dikkat: Direksiyon başında bu hatayı asla yapmayın! 8.200 TL ceza ödersiniz

    Yeni tip sürücü belgesi önceki ehliyetlere kıyasla daha güvenli ve işlevsel olmasıyla tanınıyor. 2016 yılında yapılan bu değişim sürücülerin trafikteki güvenliğini artırmak ve sürücü kimliklerinin daha güvenilir bir şekilde belirlenmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu dönüşümün ardından eski kimlik ve ehliyetini değiştirmek isteyenler için son tarih açıklandı. Ehliyetsiz bir şekilde araba kullandıranlara 8190 TL cezai yaptırım uygulanacak.
    18 yaş üstü ehliyeti olanlar dikkat: Direksiyon başında bu hatayı asla yapmayın! 8.200 TL ceza ödersiniz

    Öte yandan 2023 yılında ehliyetsiz bir şekilde araç kullandırmanın cezası da belirlendi.
    18 yaş üstü ehliyeti olanlar dikkat: Direksiyon başında bu hatayı asla yapmayın! 8.200 TL ceza ödersiniz

    PARA CEZASI KESİLİYOR

    Ehliyetsiz bir şekilde araba kullanmanın cezası 2023 yılı için 8190 TL olarak duyuruldu.
        18 yaş üstü ehliyeti olanlar dikkat: Direksiyon başında bu hatayı asla yapmayın! 8.200 TL ceza ödersiniz

        Ehliyetsiz araç kullandırma cezası da aynı şekilde 8190 TL oldu.
        18 yaş üstü ehliyeti olanlar dikkat: Direksiyon başında bu hatayı asla yapmayın! 8.200 TL ceza ödersiniz

        Aynı zamanda ehliyet sınıfına uygun olmayan bir araç sürülmesinin cezası da 4060 TL olarak belirlendi.
        18 yaş üstü ehliyeti olanlar dikkat: Direksiyon başında bu hatayı asla yapmayın! 8.200 TL ceza ödersiniz

        SON TARİH BELLİ OLDU

        Ehliyet yenileme işlemi için son tarihin belirlenmesiyle birlikte, milyonlarca şoför bu süreçte belgelerini güncellemek için harekete geçti.
            18 yaş üstü ehliyeti olanlar dikkat: Direksiyon başında bu hatayı asla yapmayın! 8.200 TL ceza ödersiniz

            TEK BİR KART ÜZERİNDE TAŞINABİLECEK

            Yeni tip sürücü belgesi, teknolojik gelişmeler ve güvenlik önlemleri doğrultusunda tasarlanmış bir kimlik kartı niteliği taşıyor.
            18 yaş üstü ehliyeti olanlar dikkat: Direksiyon başında bu hatayı asla yapmayın! 8.200 TL ceza ödersiniz

            Bu dönüşümle birlikte sürücüler artık kimlik ve ehliyet bilgilerini tek bir kart üzerinde taşıyabilecek.
            18 yaş üstü ehliyeti olanlar dikkat: Direksiyon başında bu hatayı asla yapmayın! 8.200 TL ceza ödersiniz

            Bu hem taşıma kolaylığı sağlayacak hem de kimlik ve ehliyetin daha güvenli bir şekilde kontrol edilmesini mümkün kılacak.
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                Haberler Ekonomi 18 yaş üstü ehliyeti olanlar dikkat: Direksiyon başında bu hatayı asla yapmayın! 8.200 TL ceza ödersiniz
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