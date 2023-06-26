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    • Ekonomi
    • 26.06.2023 06:01
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    • 26.06.2023 06:58
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    Sosyal yardım paraları bayramdan önce yatar mı? Hangi maaşlar bayramdan önce yatacak 2023? Evde bakım, engelli, yaşlılık maaşı, SED, KYK ödemeleri erken mi yatacak?

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kala maaşlar hakkında aramalar hız kazandı. Hak sahipleri işsizlik, evde bakım, engelli, 65 yaş aylığı maaşlarının ne zaman yatacağını merak edip araştırıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Hangi maaşlar bayramdan önce yatacak 2023?

    Bayram öncesinde ödemeler hakkında aramalar hız kazandı.Kurban Bayramı'na kısa süre kaldı. Vatandaşlar bayramdan önce maaşların yatıp yatmayacağını merak edip araştırmaya başladı. Bu kapsamda, "KYK, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı?" sorusu merak ediliyor. Müslüman alemi için son derece önemli olan Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Bayrama sayılı günler kala yüz binlerce kişi sosyal destek ödemelerinin ve maaşların erkene alınıp alınmayacağını araştırıyor. İşte detaylar...

    HAZİRAN AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI?

    Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı sosyal yardım sistemini sürdürdüklerini ifade eden Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nın bunun örneği olduğunu söyledi.

    Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, "Programımızın başlangıcından bu yana hanelerimize sağladığımız destek tutarı 35 milyar TL'yi aştı" dedi.

    Türkiye Aile Destek Programı'ndan 3,5 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850 TL – 1.250 TL arasında destek verdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar TL ödeme yaptık" diye konuştu.

        YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

        Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz" dedi. Dolayısıyla 23 Haziran'dan itibaren yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı.

        EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, BAYRAM'DAN ÖNCE YATAR MI?

        Evde bakım maaşı ödemelerine dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş 14 Haziran tarihinde, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 448 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık.'' açıklamasında bulundu. Ödemeler normal şartlarda 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatıyor.
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        Haberler Ekonomi Sosyal yardım paraları bayramdan önce yatar mı? Hangi maaşlar bayramdan önce yatacak 2023? Evde bakım, engelli, yaşlılık maaşı, SED, KYK ödemeleri erken mi yatacak?
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