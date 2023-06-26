Sosyal yardım paraları bayramdan önce yatar mı? Hangi maaşlar bayramdan önce yatacak 2023? Evde bakım, engelli, yaşlılık maaşı, SED, KYK ödemeleri erken mi yatacak?

Bayram öncesinde ödemeler hakkında aramalar hız kazandı.Kurban Bayramı'na kısa süre kaldı. Vatandaşlar bayramdan önce maaşların yatıp yatmayacağını merak edip araştırmaya başladı. Bu kapsamda, "KYK, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı?" sorusu merak ediliyor. Müslüman alemi için son derece önemli olan Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Bayrama sayılı günler kala yüz binlerce kişi sosyal destek ödemelerinin ve maaşların erkene alınıp alınmayacağını araştırıyor. İşte detaylar...