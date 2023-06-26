Çalışanların vergi avantajı büyüdü! Yeni asgari ücret nasıl etki edecek? İstisna tutarı ne kadar olacak?

Asgari ücrete yüzde 34.04'lük zammın ardından hem özel sektörde hem de kamuda bordrolar 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenleniyor. Net 11 bin 402 lira olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 15 bin 762 lirayı buluyor.
Asgari ücretli bir çalışan için gelir vergisi istisnası Temmuz ayında bin 710, Ağustos'ta bin 903, Eylül ve yılın kalan her bir ay için 2 bin 280 lira olacak. Böylece yıl sonuna kadar gelir vergisi istisnası 12 bin 734 lira olacak. Aylık 101,82 lira damga vergisi istisnası da yıl sonuna kadar 610 lirayı bulacak. Böylece vergi dışı kalacak tutarı 13 bin 344 lirayı bulacak.
PRİMLER GÜNCELLENECEK
Asgari ücrete kadar olan kazançlar vergi dışı kaldığı için milyonlarca çalışan, yılın kalanında daha az vergi ödeyecek. İşçi, memur, ücretle çalışanlar için ödenen gelir vergisi ve damga vergisi Temmuz ayından sonraki dönemde azalacak.
Yeni asgari ücretle birlikte isteğe bağlı sigortalılık ödemelerinden Bağ-Kur primlerine kadar, ev hizmetlerinden borçlanmaya kadar birçok prim tutarı da güncellenecek. Yeni asgari ücretle günlük kazanç alt sınırı 447,15 lira, aylık kazanç alt sınırı 13 bin 414 lira 50 kuruş, günlük kazanç üst sınırı 3.353,63 lira, aylık kazanç üst sınırı 100 bin 608 lira uygulanacak.