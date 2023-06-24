Yaşlıya ve engelliye erken ödeme: Temmuz aylıkları hesaplarda!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıklarını öne çekerek hesaplara dün itibariyle yatırdıklarını söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında verdiği engelli ve yaşlı aylıklarının ödemesinin öne çekilmesi müjdesine ilişkin detayları paylaşan Göktaş, yaklaşık 1.4 milyon vatandaşa ödeme yaptıklarını söyledi.

Göktaş, bu kapsamda yaklaşık 1.5 milyar lira tutarında yaşlı aylığı, 1.2 milyar lira engelli aylığı ödediklerini aktardı. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik tematik sosyal yardım programları uyguladıklarını kaydeden Göktaş, "Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata katılımlarında her zaman yanında olduğumuz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı, düzenli yaptığımız ödemelerimizle de destekliyoruz" dedi.