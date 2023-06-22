Yeni yüzyıl yeni ekonomik program! Hedef reel faizi sıfırlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na da Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesinden sonra yeni ekonomik program ve kadro hazırlıklarına hız verildi. Hazırlanan programın hedefi, sürecin sonunda "reel faizi sıfırlamak" olarak belirlendi. Atılacak adımlar sonucunda uluslararası finans çevrelerine yapılacak tanıtımın da etkisiyle yerel seçime kadar 80 milyar dolarlık bir kaynak girişinin gerçekleşmesi bekleniyor. Ekonominin yeni yönetimi tarafından hazırlıkları devam eden program, yeni ekip ve ulaşılması öngörülen hedefler şöyle:
4 YARDIMCI GELİYOR
Şimşek, 4 bakan yardımcısının ismini belirledi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu isimlere onay verdi. Bakan yardımcıları Şimşek'in daha önceki bakanlığı döneminde bürokraside birlikte çalıştığı isimlerden oluşuyor. Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın, başkan yardımcılıkları için alternatif isim arayışının da son aşamada olduğu belirtiliyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Erkan'ın bazı adayları değerlendirdiği ve kısa süre içinde bir seçim yapacağı öğrenildi. Başkan Erkan, önümüzdeki günlerde hazırladıkları program, yol haritaları ve önlemlerle ilgili Başkan Erdoğan'a kapsamlı bir brifing verecek.
KAMU BANKALARI DEVAM
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen günlerde kamu bankalarının yöneticileri ile bir araya gelip brifing aldı. Şimşek'in, banka yöneticilerinin konulara hakimiyeti ile çözüm önerilerinden memnun kaldığı ve çalışmaya devam etmeyi düşündüğü bildirildi.