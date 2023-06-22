Yeni yüzyıl yeni ekonomik program! Hedef reel faizi sıfırlama





4 YARDIMCI GELİYOR

Şimşek, 4 bakan yardımcısının ismini belirledi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu isimlere onay verdi. Bakan yardımcıları Şimşek'in daha önceki bakanlığı döneminde bürokraside birlikte çalıştığı isimlerden oluşuyor. Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın, başkan yardımcılıkları için alternatif isim arayışının da son aşamada olduğu belirtiliyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Erkan'ın bazı adayları değerlendirdiği ve kısa süre içinde bir seçim yapacağı öğrenildi. Başkan Erkan, önümüzdeki günlerde hazırladıkları program, yol haritaları ve önlemlerle ilgili Başkan Erdoğan'a kapsamlı bir brifing verecek.