THY'den 90. kuruluş yıl dönümüne özel reklam filmi

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 1933 yılında 5 uçak ve 30'dan az çalışanla başlayan yolculuğunun 90 yıllık başarısının anlatıldığı filmde, şirketin ilk havalanan uçağı ve pilotunun 2023 yılı İstanbul'una inişi konu ediliyor.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün THY'nin kuruluş belgesini imzalaması ile başlayan filmde, 1933 yılında kalkış yapan bir uçak, varması gereken yerden çok uzağa, 2023 yılının İstanbul'una iniş yapıyor. Havacılık sektöründe 90 yılda yakalanan başarı karşısında önce şaşıran sonra gururlanan kaptan, yıllar önce kurdukları hayallerin çok daha ötesine geçildiğini fark ediyor.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şirketin bugün ülkenin ve dünyanın en kıymetli markalarından bir tanesi olduğunu belirtti.
Bolat, "Bizi bugünlere getiren değerlerimiz, yaptığımız yolculukta desteğini bizden esirgemeyen 82 bin çalışanımız. Her bir yapı taşımıza teşekkür mahiyetindeki bu film, 90 yıllık yolculuğumuzu beklenmedik bir şekilde anlatıyor. Bizler de Türk Hava Yollarının 90, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında milletçe göğsümüzü kabartacak bir işe imza atmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.