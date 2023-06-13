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    • Ekonomi
    • 13.06.2023 10:25
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    • 13.06.2023 10:29
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    Bingöl'de tarihi keşif! 600 milyon dolar cari açığı tek başına düşürecek

    Bingöl'de 10 bin kişiye istihdam sunacak ve cari açığı yıllık 600 milyon dolar düşürecek ölçekte demir madeni keşfi yapıldı. Müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memleketini ziyareti sırasında duyurdu. Yılmaz, "Yılda 600 milyon dolar cari açığı düşürecek, tek başına bu proje. Çok sayıda insanımıza iş ve aş imkanı oluşturacak." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    600 milyon dolar cari açığı tek başına düşürecek tarihi keşif

    Bingöl'de ülke ve bölge ekonomisi için önemli bir keşif yapıldı. İstihdam ve yatırım odaklı projeyi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memleketini ziyareti sırasında duyurdu:

    Yılmaz, "Servi bölgemizde çok ciddi bir demir cevheri keşfettik. Bunun proje çalışmaları devam ediyor. 800 milyon dolara kadar ilk etapta bir yatırım planlıyorlar. İnşallah önümüzdeki kısa vadede bu proje başlayacak. Sadece Bingöl'e değil Türkiye'ye katmak değer kazandıracak. Yılda 600 milyon dolar cari açığı düşürecek, tek başına bu proje. Çok sayıda insanımıza iş ve aş imkanı oluşturacak." dedi.

    300 MİLYON TON REZERV TESPİT EDİLDİ
    Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede 162 bin metre sondaj çalışması yapıldı ve yaklaşık 300 milyon ton demir cevheri rezervi tespit edildi.

    Tesiste toplam 100 milyon ton demir cevheri yani pelet üretilmesi hedefleniyor.

    Genç ilçesi Servi bölgesinde teknik ve fiziki çalışmalar sürüyor. Proje ile demir çelik sektöründe ham maddede dışa bağımlılloğın ciddi oranda azalması amaçlanıyor.

    ÜLKEMİZİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK
    Yerli ve milli kaynakların ekonomiye kazandırılacağı tesisin kısa sürede tamamlanarak üretime başlaması hedefleniyor.

    Tesis üretime başladığında ülkemizin en büyük demir cevheri peletleme tesisi olacak.

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    Haberler Ekonomi Bingöl'de tarihi keşif! 600 milyon dolar cari açığı tek başına düşürecek
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