ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TAKVİMİ! Asgari ücret ne zaman belli olacak? Tarih verildi! 11 bin 250 TL, 12.500 TL...

Bu yılın başında Türk-İş'in "kırmızı çizgi" olarak dile getirdiği 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 10 bin 362 TL'ye ulaşırken, bir başka kriter sayılan bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 13 bin 440 TL olarak açıklandı. Kendi verileri ışığında Türk-İş heyetinin, yüzde 25'in altında bir zam teklifine sıcak bakmaması, bunun üzerinde bir artışı zorlaması bekleniyor.