ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TAKVİMİ! Asgari ücret ne zaman belli olacak? Tarih verildi! 11 bin 250 TL, 12.500 TL...

Asgari ücret 2023 ara zam için ilk toplantı tarihi belli oldu. Zam için geri sayıma başlayan vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret toplantı tarihleri ne zaman? İşte detaylar...
ASGARİ ÜCRET 2023 ARA ZAM TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.
ASGARİ ÜCRET 2023 TEMMUZ'DA NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete ara zamda ilk randevuya geri sayım hızlandı. Salı günü başlayacak görüşmelerde işçi temsilcileri, yüzde 25'in üzerinde bir artışı hedefleyecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.