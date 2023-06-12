Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyonu aştı!

Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyon 62 bin 891 kişiye ulaştı. Geçen sene 1 Ocak-10 Haziran döneminde hava yoluyla 2 milyon 968 bin 536 turistin geldiği Antalya'da, bu yılın aynı döneminde yüzde 37 artışla 4 milyon 62 bin 891 misafir ağırlandı.

Bu yılki turist sayısı, geçen iki yılın aynı dönemde gelen misafir sayısının toplamını da geride bıraktı. Rekorlar yılı olarak bilinen 2019'un aynı döneminde 4 milyon 26 bin 529 turist ağırlayan kentte, sezon hareketliliği sürüyor.

YENİ İŞ HAYALİYLE İSTİFA EDENE MÜJDE

Çalıştığı iş yerinden, daha iyi şartları vadeden başka bir işverenin firmasına geçmek için istifa eden işçiye müjde niteliğinde bir karar geldi. Hem işinden hem tazminatından olan mağdur işçi için Bursa'da Bölge Adliye Mahkemesi'nden emsal nitelikte karar geldi.

Mahkeme; yeni işverene güvenerek işinden istifa eden personelin, işe başlatılmaması halinde, mahrum kaldığı kıdem tazminatı ile işe başlayana kadar doğan ücret alacağını işe almayan işverenden talep edebileceğine hükmetti.



AFET KONUTLARI İÇİN YENİ FORMÜL

Asrın felaketi sonrası yaraların sarıldığı 11 ilde konutlar hızla yükselmeye devam ediyor. Yapıların daha hızlı şekilde tamamlanmasına ilişkin ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den heyecan verici bir açıklama geldi.

Özhaseki, "Yeni formüller var, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, güvenli ve sağlam konutlarına kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

YOL HARİTASI HAZIRLANIYOR

Yeni hükümetin göreve başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önderliğinde hazırlanan Orta Vadeli Program kapsamında tüm önlemler belirli bir takvime bağlanacak.

Ekonominin yol haritası niteliğini taşıyan OVP'yle 2023-2025 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak. Program sektörel bazlı hedeflere yer verilirken, yatırımları canlandıracak, özel sektörün öngörülebilirliğini artıracak hedefleri de içerecek. Kamuda tasarruf önlemleri artacak, dar gelirliyi korumaya adımlara öncelik verilecek.

BANKACILARLA BULUŞUYOR

Bakan Şimşek bu hafta Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankaların genel müdürleriyle bir araya geliyor. Bu görüşmede Şimşek'in yeni dönemin ekonomi politikalarına ilişkin ayrıntıları paylaşması ve önerileri dinlemesi bekleniyor.

Hazal ATEŞ